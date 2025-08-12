高盛警告：關稅對消費價格的影響 才正要開始
鉅亨網編輯林羿君
高盛集團 (GS-US) 最新研究報告指出，美國川普總統的關稅對消費者價格的影響才剛開始，這給陷入對降息步伐猜測的美國公債市場增添了更多不確定性。
包括 Jan Hatzius 在內的經濟學家在一份報告中寫道，美國企業迄今為止已承擔了關稅的大部分衝擊，但隨著公司提高價格，這一負擔將越來越多地轉嫁給消費者。他們指出，截至 6 月，美國消費者已承擔了約 22% 的關稅成本，但如果最新的關稅遵循往年的模式，這一比例將上升到 67%。
最終結果是：通膨加速。高盛分析師預計，作為聯準會最喜歡的通膨衡量指標之一，核心個人消費支出（PCE）指數將在 12 月達到年增 3.2%。他們表示，扣除關稅影響後的潛在通膨率為 2.4%。而 6 月份的數據為 2.8%。
這份報告加強了經濟學家的普遍觀點，即川普大範圍的關稅將會加劇通膨。在當前聯準會的政策不僅是債券交易員，甚至總統本人都關注的熱門話題之際，這一觀點尤其引人注目。
川普打破常規，公開呼籲聯準會降息，並暗示聯準會主席鮑爾應辭職，同時在貨幣政策委員會中增加了一位盟友（至少是暫時的）。
債券交易員目前正期待週二 (12 日) 公佈的通膨數據，以尋找聯準會降息步伐的線索。上週，10 年期美國公債殖利率上漲了約 7 個基點，但在本週一的歐洲交易時段有所回落。
American Compass 創辦人兼首席經濟學家 Oren Cass 在彭博社《川普經濟學》Podcast 的最新一集中表示，通膨當然與央行製定貨幣政策息息相關，它關乎整體物價水準的持續上漲。
他進一步指出，「如果你選擇一項特定的政策，其設計初衷是一次性改變某些商品的價格，那麼這並不是你希望央行擔心的通貨膨脹。」
高盛的分析表明，企業一直沒有一次性提高所有價格，這支持了關稅最終將導致通膨的論點。到目前為止，關稅效應已使核心個人消費支出（PCE）增加 0.2%，預計 7 月將再增加 0.16%，今年剩餘時間還會再增加 0.5%。
根據這份報告，雖然美國企業迄今為止承擔了約 64% 的關稅衝擊，但隨著他們將更多成本轉嫁給消費者，這一比例將降至 10% 以下。
分析師補充道，關稅對美國企業的影響是複雜的，部分企業承擔了較大比例的關稅衝擊，但受到保護免受競爭的國內生產商則提高了價格並從中受益。這些機會主義的漲價也會推高通膨。
高盛表示，截至 6 月，外國出口商估計吸收了 14% 的關稅成本，但這一比例可能會上升到 25%。他們說，可以從關稅商品的進口價格略有下降來衡量關稅對外國出口商的影響。
