鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 16:40

高盛警告：關稅對消費價格的影響 才正要開始。（圖:shutterstock)

包括 Jan Hatzius 在內的經濟學家在一份報告中寫道，美國企業迄今為止已承擔了關稅的大部分衝擊，但隨著公司提高價格，這一負擔將越來越多地轉嫁給消費者。他們指出，截至 6 月，美國消費者已承擔了約 22% 的關稅成本，但如果最新的關稅遵循往年的模式，這一比例將上升到 67%。

最終結果是：通膨加速。高盛分析師預計，作為聯準會最喜歡的通膨衡量指標之一，核心個人消費支出（PCE）指數將在 12 月達到年增 3.2%。他們表示，扣除關稅影響後的潛在通膨率為 2.4%。而 6 月份的數據為 2.8%。

這份報告加強了經濟學家的普遍觀點，即川普大範圍的關稅將會加劇通膨。在當前聯準會的政策不僅是債券交易員，甚至總統本人都關注的熱門話題之際，這一觀點尤其引人注目。

川普打破常規，公開呼籲聯準會降息，並暗示聯準會主席鮑爾應辭職，同時在貨幣政策委員會中增加了一位盟友（至少是暫時的）。

債券交易員目前正期待週二 (12 日) 公佈的通膨數據，以尋找聯準會降息步伐的線索。上週，10 年期美國公債殖利率上漲了約 7 個基點，但在本週一的歐洲交易時段有所回落。

American Compass 創辦人兼首席經濟學家 Oren Cass 在彭博社《川普經濟學》Podcast 的最新一集中表示，通膨當然與央行製定貨幣政策息息相關，它關乎整體物價水準的持續上漲。

他進一步指出，「如果你選擇一項特定的政策，其設計初衷是一次性改變某些商品的價格，那麼這並不是你希望央行擔心的通貨膨脹。」

高盛的分析表明，企業一直沒有一次性提高所有價格，這支持了關稅最終將導致通膨的論點。到目前為止，關稅效應已使核心個人消費支出（PCE）增加 0.2%，預計 7 月將再增加 0.16%，今年剩餘時間還會再增加 0.5%。

根據這份報告，雖然美國企業迄今為止承擔了約 64% 的關稅衝擊，但隨著他們將更多成本轉嫁給消費者，這一比例將降至 10% 以下。

分析師補充道，關稅對美國企業的影響是複雜的，部分企業承擔了較大比例的關稅衝擊，但受到保護免受競爭的國內生產商則提高了價格並從中受益。這些機會主義的漲價也會推高通膨。