2025-08-07 14:00

高盛表示，儘管美國經濟衰退機率已達 30%，聽起來像個危險訊號，但全球股市，尤其是美國股市，卻依然保持活躍並接近歷史新高，這讓押注熊市的行為變得「不理性」。

衰退警報下美股仍衝新高 高盛：市場瘋漲時別輕易做空(圖:shutterstock)

高盛集團宏觀交易員 Paolo Schiavone 指出，當前市場勢頭如此強勁，以至於想要做出「反市場趨勢」的看跌押注，反而顯得近乎不理性。

‌



Schiavone 在給客戶的報告中強調，「關鍵在於市場是短視的。這就是為什麼它會忽視衰退風險」。他認為，即使非農就業報告已發出勞動力市場可能放緩的訊號，投資者也可能將其忽略。

他建議，投資者轉而關注強勁的流動性，以及人工智慧和財政信貸擴張等結構性成長主題。即使數據顯示經濟增長可能放緩，投資者仍紛紛重返科技巨頭和 AI 相關交易。

與此同時，美股企業盈利表現強勁，以及市場對聯準會降息的押注不斷攀升 (掉期交易員預計到 2026 年中期將降息逾 100 個基點)，共同蓋過了市場對全面關稅影響的擔憂。 隨著標普 500 指數從 4 月份由關稅驅動的拋售中反彈，大量「快錢」投資者已湧入市場。

Schiavone 進一步解釋，這些追隨趨勢的投資者 (CTA 基金)，維持「讓贏家繼續跑」策略，幾乎沒有給基本面空頭留下任何空間。由於當前美股短線策略盛行且波動性受到抑制，很少有人願意放棄這個仍完好無損的上行趨勢。這位高盛交易員暗示，當前阻力最小的市場路徑仍然是向上。