鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 14:20

‌



川普與輝達「不尋常」的交易 引發企業新風險。(圖:shutterstock)

歷來，美國政府基於國家安全，對敏感技術出口進行管制。這些決策被視為不容商榷；一旦某項技術被列為管制項目，無論放棄的對外銷售利潤多麼豐厚，企業都無法透過花錢來規避這些管控。

‌



週一，川普的作法可能終結這個時代。他稱將允許輝達向中國出售其 H20 晶片，條件是美國政府可獲得該公司在中國部分先進晶片銷售額的 15%。他也與輝達較小的競爭對手超微（AMD）達成了類似協議。

川普還表示，他願意允許輝達向中國出售目前旗艦 Blackwell 晶片的降級版本。

幾個月前，川普政府曾禁止向中國出售 H20 晶片，但在 7 月推翻了這項決定，並表示這是稀土談判的一部分。

此最新政策引來美國兩黨議員的譴責，他們警告，此舉可能導致形成一種「花錢換特權」的框架，用於向美國對手出售敏感技術；分析人士與法律專家亦對此表示擔憂。

美國密西根州共和黨籍眾議員、眾議院對華特別委員會主席約翰 · 穆倫納爾 (John Moolenaar) 表示：「出口管制是保護我們國家安全的前線防禦措施，不應樹立一個先例，讓政府有動力去批准向中國出售可增強其人工智慧能力的技術的許可。」

同一委員會的資深民主黨成員、伊利諾州眾議員拉賈 · 克里希納莫西 (Raja Krishnamoorthi) 也表示：「若我們為國家安全顧慮標上價格，就等於向中國和盟友傳達，美國的國家安全原則可以為了合適的代價而談判。」

值得注意的是，川普政府表示，恢復銷售 H20 晶片的國安風險很小，因為該晶片已在中國廣泛銷售。美國商務部長霍盧特尼克上個月在接受 CNBC 採訪時，將 H20 描述為輝達「第四好的晶片」。他表示，讓中國企業繼續使用美國技術符合美國利益。

萬事都可「標價交易」是否合法？

向輝達、AMD 銷售中國晶片的營收「抽成」，這在美國極為罕見，代表著川普對企業決策的最新干預，此前他曾向企業高層施壓，要求他們投資美國製造業，並要求英特爾執行官陳立武因與中國公司的關係而立即下台。

目前尚不清楚川普這些舉動是否合法。

美國憲法禁止國會對從任何州出口的貨物徵收稅款與關稅。貿易律師傑里米 · 伊盧利安 (Jeremy Iloulian) 表示，在不了解該協議更多細節的情況下，很難判斷這是否會被視為「出口稅」或其他形式的付款。

伊盧利安表示，「到目前為止，我們從未考慮過企業需要支付多少錢才能獲得出口許可證。」

加州大學聖地牙哥分校全球政策與戰略學院教授凱爾 · 漢德利 (Kyle Handley) 則說，「在我看來，這確實像是出口稅…… 他們想怎麼叫就怎麼叫。這看起來更像是政府從中撈了點好處。」

康乃爾大學布魯克斯公共政策學院教授莎拉 · 克雷普斯 (Sarah Kreps) 表示：「我認為可以公平地說，現任政府幾乎所有事情似乎都可以談判，這在過去並非如此。我不認為這是獨一無二的案例，也不認為這會是我們看到的最後一筆類似交易。」

點燃滑坡效應（Slippery slope）？

股票分析師表示，這項徵費可能會壓縮晶片製造商的利潤率，並開創華盛頓對關鍵美國出口產品徵稅的先例。伯恩斯坦分析師表示：「我們覺得這是一條一旦開始，就難以停止的滑坡之路。」

他們預計，此交易將使出口至中國的處理器毛利率下降 5 至 15 個百分點，並使輝達與 AMD 的整體毛利率減少約 1 個百分點。

持有輝達股份的 Gabelli 投資組合經理韓迪 · 蘇桑托 (Hendi Susanto) 表示：「很自然地，不僅是晶片製造商，其他向中國銷售戰略性產品的公司也會想知道，匯款模式是否會套用到他們的產業。」