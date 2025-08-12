鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 19:50

‌



周二 (12 日) 公布數據顯示，美國小企業信心指數在 7 月升至 100.3 的 5 個月新高。業主對經濟前景普遍更為樂觀，刺激了擴張計畫的增加。

美國小企業信心指數創5個月新高(圖:shutterstock)

數據顯示，淨 36% 的業主預期業務狀況將有所好轉，是今年以來最高點。同時，淨 16% 的業主認為現在是擴張業務的好時機，創下今年 1 月以來的新高。

‌



物價壓力也有所緩解，淨 24% 的小企業表示已漲價，為 1 月以來最低水準。此外，報告有職位空缺的比例降至 33%，是自 2021 年 1 月以來的最低點。

勞動力品質則成為 21% 受訪者最關心的問題，較前一個月增加了 5 個百分點，是近 3 年來最大的增幅。這項問題目前已躍居小企業最重要問題之首。

在總統川普簽署全面財政方案並降低稅收後，認為稅收是其最緊迫問題的企業主比例，下降了 2 個百分點。

然而，不確定性因素依然籠罩著中小企業。全國獨立企業協會 (NFIB) 的不確定性指數大幅上漲了 8 點至 97，是今年年初以來最大的漲幅。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 表示，小企業正在等待「大而美法案」的推出以及關稅的最終形式。他強調，「不確定性依然很高」。不確定性主要歸因於關稅、通膨以及如加薩地區的國際衝突。