高盛警告：房市將拖累美國下半年經濟成長

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-04 22:08

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據《CNBC》周一 (4 日) 報導，高盛 (GS-US) 警告房市將拖累美國下半年經濟成長。該投行首席經濟學家 Jan Hatzius 預測，下半年住宅投資將較去年同期下滑 8%，主要因移民減少和房屋負擔能力惡化所致。

高盛首席經濟學家警告房市將成為美國經濟成長最大拖累。(圖:Shutterstock)

「住宅投資可能仍會是 (經濟) 成長的最大拖累，」Hatzius 寫道。

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建案持續低迷

Hatzius 說，多戶住宅建案可能會持續在低迷水準到 12 月。同時，新開工的獨棟住宅數量也會萎縮。

他表示，由於白宮加強對非法移民的打擊，這可能會放緩、限制新家庭的形成。此外，越來越多購屋者願意花錢來降低房貸利率，這顯示房屋負擔能力出了問題。

就業數據不佳

另一個值得觀察的指標是就業市場，上周五公布的非農就業報告顯示雇用活動減少，7 月數據低於預期，5 月和 6 月的數字也大幅下修。