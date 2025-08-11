鉅亨網編輯林羿君 2025-08-11 09:02

‌



澳洲計劃加入英國、法國和加拿大的行列，承認巴勒斯坦國，因為人們愈來愈擔憂，以色列在加薩走廊的軍事行動正在關閉任何實現「兩國方案」的機會。

跟隨英法加 澳洲最快本周承認巴勒斯坦國。(圖:shutterstock)

《雪梨晨鋒報》(The Sydney Morning Herald)報導指出，澳洲政府將於週一 (11 日) 召開例行內閣會議，屆時可能會批准此舉。報導援引知情人士的話稱，中間偏左的工黨政府最快可能於週一或未來幾天內宣布此事。

‌



澳洲與以色列一向關係密切，但近月來已逐漸惡化。以色列總理尼坦雅胡稱坎培拉推動巴勒斯坦建國的舉動「可恥」。而澳洲、紐西蘭總理則敦促耶路撒冷撤回「接管加薩市」計畫，並警告以色列可能違反國際人道法。

以色列政府於上週五 (8 日) 批准向加薩市推進，此前，以色列與哈瑪斯的第三輪停火談判在七月破裂。以軍先前一直避開該地區，擔心被認為關押在當地的人質在戰鬥的混亂中受傷或喪生。目前仍有約 20 名人質被認為尚在人世。

「我認為我們實際上是審慎地使用武力，」內塔尼亞胡在週末的記者會上告訴記者。「他們知道，如果在墨爾本或雪梨旁邊發生這種可怕的襲擊，他們會怎麼做。我認為你們至少會做我們正在做的事情。」

哈馬斯是一個被列入西方恐怖主義黑名單的伊斯蘭派系，它在 2023 年 10 月 7 日發動了一場襲擊，造成約 1,200 人死亡、250 人被綁架，從而引發了以色列歷史上最長的戰爭。

澳洲此前曾強調，哈馬斯不應參與任何巴勒斯坦政府，並應在尋求兩國方案時保障以色列的安全。

儘管以色列軍隊尚未動員所需的增援部隊在加薩採取行動，但其計劃已經遭到外國勢力的譴責。此前，以色列為了孤立哈馬斯，在 3 月至 5 月期間切斷了對加薩的援助，導致巴勒斯坦人面臨飢餓危機，這已經引起了外國勢力的不滿。相比之下，美國則表示願意支持其中東盟友。