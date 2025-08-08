鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-08 20:30

美國銀行的 Michael Hartnett 表示，由於人們再次擔心全面關稅將抑制經濟成長，投資者正從美國股市撤資，湧入貨幣基金。

美銀：關稅陰影籠罩股市 投資者轉向貨幣基金(圖:shutterstock)

Hartnett 引述 EPFR Global 的數據指出，截至 8 月 6 日的一周內，近 280 億美元從美國股市中被贖回。與此同時，貨幣市場基金吸引了約 1070 億美元，這是自今年 1 月以來最大的資金流入。

數據顯示，美國的平均關稅稅率已升至 15.2%，遠高於去年的 2.3%，更是創下自二戰時代以來最高水準。

在當前市場不確定性中，投資者的焦點正轉向聯準會。互換市場的定價顯示，預計到 2026 年中期將降息約 100 個基點。

Hartnett 表示，美國銀行的大多數客戶都押注於「金髮女孩」結果。這種結果意味著經濟運行既不過熱也不過冷。這些投資者預期，較低的利率將會推動股市上漲。