美銀：關稅陰影籠罩股市 投資者轉向貨幣基金
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國銀行的 Michael Hartnett 表示，由於人們再次擔心全面關稅將抑制經濟成長，投資者正從美國股市撤資，湧入貨幣基金。
Hartnett 引述 EPFR Global 的數據指出，截至 8 月 6 日的一周內，近 280 億美元從美國股市中被贖回。與此同時，貨幣市場基金吸引了約 1070 億美元，這是自今年 1 月以來最大的資金流入。
此一轉向發生在市場動盪之際。標普 500 指數上周的創紀錄漲勢，因美國勞動市場數據顯示放緩而停滯。投資者也正擔憂企業獲利前景，特別是在川普新關稅措施於周四生效之後。
數據顯示，美國的平均關稅稅率已升至 15.2%，遠高於去年的 2.3%，更是創下自二戰時代以來最高水準。
在當前市場不確定性中，投資者的焦點正轉向聯準會。互換市場的定價顯示，預計到 2026 年中期將降息約 100 個基點。
Hartnett 表示，美國銀行的大多數客戶都押注於「金髮女孩」結果。這種結果意味著經濟運行既不過熱也不過冷。這些投資者預期，較低的利率將會推動股市上漲。
然而，Hartnett 本人在近期卻已發出潛在股市泡沫的警告。這位策略師此前對國際股市相對於美國股市的推薦，已被證明是正確的。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP