〈美股盤後〉川普任命Fed新理事 道瓊翻黑逾200點 那指創新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-08-08 05:27

受美國 30 年期公債標售疲弱及投資人關注新關稅政策影響，美股三大指數週四 (7 日) 漲跌互見，道瓊指數翻黑逾 200 點，標普 500 同步收低，但那斯達克逆勢走揚、創下歷史新高。

川普任命Fed新理事 道瓊翻黑逾200點 那指創新高 (圖：shutterstock)

美國總統川普週四尾盤時段發文表示，他將提名現任白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬．米蘭 (Stephen Miran) 出任聯準會理事職務後，美股跌幅有所收斂。

由於對 250 億美元 30 年期公債的需求疲軟，美債遭遇拋售潮，2 年期、10 年期和 30 年期美債殖利率均創下 7 月 31 日以來最高。

川普週三宣布，對進口晶片徵收約 100% 關稅，但在美建廠或已承諾建廠的公司可獲豁免，台積電、輝達、蘋果等企業收紅。

市場仍關注川普上任後啟動的「對等關稅」政策，該措施已於週四正式生效，引發對全球經濟放緩的擔憂。

美國勞工部數據顯示，截至 8 月 2 日當週，初領失業金人數增加 7,000 人至 22.6 萬人，略高於預期，數據凸顯勞動市場略有降溫，加上上週疲弱的非農就業報告，市場對聯準會下月降息預期升溫。

CME 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預估 9 月降息機率已達 94%，一週前僅為 48%。

美股週四 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 224.48 點，或 0.51%，收 43,968.64 點。

那斯達克指數上漲 73.27 點，或 0.35%，收 21,242.7 點。

S&P 500 指數下跌 5.06 點，或 0.08%，收 6,340 點。

費城半導體指數上漲 83.41 點，或 1.50%，收 5,633.70 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 78.55 點，或 0.52%，收 15,138.41 點。

標普 11 大板塊表現分歧，公用事業 (+1.05%) 與必需消費 (+0.73%) 領漲。金融 (-1.14%) 與醫療保健 (-1.16%) 跌幅最大。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.32%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.18%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.37%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.86% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.62%。

企業新聞

蘋果宣布未來四年將再投資 1,000 億美元於美國本土企業及供應商，加上 2 月宣布的 5,000 億美元投資計畫，總額將達 6,000 億美元。受惠於政策表態，蘋果 (AAPL-US) 週四喜升 3.17% 至每股 220.03 美元。

英特爾 (INTC-US) 嚇跌 3.14% 至每股 19.77 美元。《路透》4 月調查發現，英特爾執行長陳立武透過其管理或擁有的投資公司控制 40 多家中國公司及基金，並持有 600 多家公司的少數股權，他還與中國政府實體共享少數股權。川普 7 日發文敦促道，陳立武因涉及高度利益衝突，應立即辭職。

製藥巨頭禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 暴跌超 14% 至每股 640.86 美元，創 2000 年 8 月以來最慘日。禮來雖然第二季財報優於預期並上調全年財測，但其研發中的減重藥物最終試驗結果令人失望。

華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) (WBD-US) 慘崩 7.37% 至每股 11.86 美元。該集團第二季自由現金流報 7.02 億美元，低於市場預期的 8.63 億美元，營運現金流亦不及預期。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.6 萬，預期 22.1 萬，前值 21.9 萬

美國上週續領失業金人數報 199.4 萬，預期 195 萬，前值 193.6 萬

美國第二季非農生產率季增率報 2.4%，預期 1.9%，前值 - 1.8%

美國第二季單位勞動力成本季增率報 1.6%，預期 1.6%，前值 6.9%

華爾街分析

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「目前有許多關於關稅與貿易的複雜議題，但若這些並未立即對經濟或企業獲利造成明顯衝擊，市場傾向先擱置不理。我們現在看到的，就是市場專注於眼前能折現的因素，例如穩健的經濟基本面與強勁的企業獲利。」

Saglimbenet 稱：「(市場) 在某種程度上會順應這種趨勢，直到找到更多證據來證明關稅的影響。預計川普關稅的影響將在秋季開始在經濟數據中顯現出來。」