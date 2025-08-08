search icon



〈美股盤後〉川普任命Fed新理事 道瓊翻黑逾200點 那指創新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電


受美國 30 年期公債標售疲弱及投資人關注新關稅政策影響，美股三大指數週四 (7 日) 漲跌互見，道瓊指數翻黑逾 200 點，標普 500 同步收低，但那斯達克逆勢走揚、創下歷史新高。

cover image of news article
川普任命Fed新理事 道瓊翻黑逾200點 那指創新高 (圖：shutterstock)

美國總統川普週四尾盤時段發文表示，他將提名現任白宮經濟顧問委員會主席史蒂芬．米蘭 (Stephen Miran) 出任聯準會理事職務後，美股跌幅有所收斂。


由於對 250 億美元 30 年期公債的需求疲軟，美債遭遇拋售潮，2 年期、10 年期和 30 年期美債殖利率均創下 7 月 31 日以來最高。

川普週三宣布，對進口晶片徵收約 100% 關稅，但在美建廠或已承諾建廠的公司可獲豁免，台積電、輝達、蘋果等企業收紅。

市場仍關注川普上任後啟動的「對等關稅」政策，該措施已於週四正式生效，引發對全球經濟放緩的擔憂。

美國勞工部數據顯示，截至 8 月 2 日當週，初領失業金人數增加 7,000 人至 22.6 萬人，略高於預期，數據凸顯勞動市場略有降溫，加上上週疲弱的非農就業報告，市場對聯準會下月降息預期升溫。

CME 的 FedWatch 工具顯示，目前市場預估 9 月降息機率已達 94%，一週前僅為 48%。

美股週四 (7 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數下跌 224.48 點，或 0.51%，收 43,968.64 點。
  • 那斯達克指數上漲 73.27 點，或 0.35%，收 21,242.7 點。
  • S&P 500 指數下跌 5.06 點，或 0.08%，收 6,340 點。
  • 費城半導體指數上漲 83.41 點，或 1.50%，收 5,633.70 點。
  • NYSE FANG+ 指數下跌 78.55 點，或 0.52%，收 15,138.41 點。
(圖片：蘋果)
標普 11 大板塊表現分歧，公用事業 (+1.05%) 與必需消費 (+0.73%) 領漲。金融 (-1.14%) 與醫療保健 (-1.16%) 跌幅最大。 (圖：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 下跌 1.32%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.18%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.18%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.37%。

費半成分股普遍收高。輝達 (NVDA-US) 上漲 0.75%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.81%；博通 (AVGO-US) 漲 0.69%；高通 (QCOM-US) 漲 0.04%；AMD (AMD-US) 大漲 5.69%；美光 (MU-US) 上漲 2.84%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.86% ；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.62%。

企業新聞

蘋果宣布未來四年將再投資 1,000 億美元於美國本土企業及供應商，加上 2 月宣布的 5,000 億美元投資計畫，總額將達 6,000 億美元。受惠於政策表態，蘋果 (AAPL-US) 週四喜升 3.17% 至每股 220.03 美元。

英特爾 (INTC-US) 嚇跌 3.14% 至每股 19.77 美元。《路透》4 月調查發現，英特爾執行長陳立武透過其管理或擁有的投資公司控制 40 多家中國公司及基金，並持有 600 多家公司的少數股權，他還與中國政府實體共享少數股權。川普 7 日發文敦促道，陳立武因涉及高度利益衝突，應立即辭職。

製藥巨頭禮來 (Eli Lilly) (LLY-US) 暴跌超 14% 至每股 640.86 美元，創 2000 年 8 月以來最慘日。禮來雖然第二季財報優於預期並上調全年財測，但其研發中的減重藥物最終試驗結果令人失望。

華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) (WBD-US) 慘崩 7.37% 至每股 11.86 美元。該集團第二季自由現金流報 7.02 億美元，低於市場預期的 8.63 億美元，營運現金流亦不及預期。

經濟數據
  • 美國上週初領失業金人數報 22.6 萬，預期 22.1 萬，前值 21.9 萬
  • 美國上週續領失業金人數報 199.4 萬，預期 195 萬，前值 193.6 萬
  • 美國第二季非農生產率季增率報 2.4%，預期 1.9%，前值 - 1.8%
  • 美國第二季單位勞動力成本季增率報 1.6%，預期 1.6%，前值 6.9%
華爾街分析

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「目前有許多關於關稅與貿易的複雜議題，但若這些並未立即對經濟或企業獲利造成明顯衝擊，市場傾向先擱置不理。我們現在看到的，就是市場專注於眼前能折現的因素，例如穩健的經濟基本面與強勁的企業獲利。」

Saglimbenet 稱：「(市場) 在某種程度上會順應這種趨勢，直到找到更多證據來證明關稅的影響。預計川普關稅的影響將在秋季開始在經濟數據中顯現出來。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

