關稅風暴下怎麼投資？這些類股和ETF有機會！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 05:29

川普關稅正在重塑全球經濟版圖，根據《CNBC》周四 (7 日) 報導，美國有效關稅稅率預估將從去年的 2.3% 飆升至 17%，創 1930 年代以來新高。儘管貿易戰引發市場波動，但標普 500 指數自 4 月以來仍上漲逾 12%，專家建議投資人保持長期觀點。

川普貿易政策讓投資人轉向不受實體商品關稅影響的投資標的。(圖:Shutterstock)

儘管關稅政策變化莫測，但股市表現依然強勁。根據 Morningstar Direct 數據，標普 500 指數從 4 月初至 8 月初上漲超過 12%。

Dimensional Fund Advisors 資深客戶解決方案總監 Wes Crill 表示：「關稅初步發展確實加劇投資人不確定性，但即使新聞標題令人擔憂，投資人仍有充分理由保持投資。」

紐約 Bone Fide Wealth 總裁 Douglas Boneparth 認為，股市漲勢「強化了一項永恆的投資原則：耐心往往勝過恐慌。」

ETF 成避險新工具

對於希望在關稅時代策略性配置資金的投資人，指數股票型基金 (ETF) 可能是理想選擇。市場資訊平台 Quant Data 創辦人 Andrew Hiesinger 表示：「ETF 讓投資人能在單筆交易中調整對整個產業、地區或供應鏈的曝險程度。」

晨星分析發現，4 月初以來表現最佳的 ETF 多數聚焦於加密貨幣領域。Hiesinger 解釋：「加密貨幣 ETF 獲得動能，因為數位資產不會直接受到實體商品關稅影響。更廣泛的貿易不確定性也促使投資人轉向加密貨幣，視其為地緣政治和匯率風險的避險工具。」核能 ETF 同樣受惠於穩定電力來源需求增長和政策支持。

科技金融股相對受惠

Ritholtz Wealth Management 首席市場策略師 Callie Cox 分析，科技、非必需消費品、原物料和工業等產業普遍面臨關稅負面衝擊。非必需消費品涵蓋販售家電、玩具、電子產品和服裝的零售商，其中許多商品都在海外製造。

不過，川普政府豁免智慧手機和電腦等多項消費科技產品的關稅。摩根大通私人銀行美國投資策略主管 Jacob Manoukian 表示，這在某種程度上讓科技股免受關稅衝擊。

Cox 和 Manoukian 都認為公用事業和金融等產業較不易受關稅影響，因為這些以服務為導向的企業較少依賴實體商品，且多以美國為基地。Cox 開玩笑說：「你不會從歐洲進口銀行家。」

政策影響需綜合考量

Manoukian 提醒，由於全球供應鏈相互連結，關稅終將對「幾乎所有事物」造成財務衝擊。但投資人應將關稅影響與川普政府其他政策一併考量，例如最近通過的稅務和支出法案調整了加速折舊和研發費用規則，可能對許多企業帶來財務利益。