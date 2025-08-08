「你以為飛紐約卻降落丹佛」！美財長貝森特狠批BLS數據灌水
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普日前開除勞工統計局 (BLS) 局長，引發各界議論。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (7 日) 受訪時表示，整頓勞動數據統計單位早就應該進行，並稱上周公布的就業報告誤差極大，「就像你以為從邁阿密飛往紐約，結果降落在丹佛」。
貝森特在《MSNBC》節目中指出，BLS 近來發布的數據誤差高達「五到六個標準差」，尤其是 7 月公布的就業報告，不僅新增職缺遠低於市場預期，還大幅下修前兩個月合計 25.8 萬人，創下自 2020 年新冠疫情以來最大修正幅度。川普在數據公布當天即宣布撤換 BLS 局長麥肯塔佛 (Erika McEntarfer)，強調「這些數字必須公平且準確，不能為政治目的而操弄」。
外界批評川普干涉獨立統計機構，貝森特則反駁，強調 BLS 長期仰賴的調查方法早已落伍，在企業回覆率下降的情況下卻未積極改善，「這是一種懶惰的做法，一直用老方法卻期待新結果」。他說，接任人選將是一位優秀的統計學家或勞動經濟學者，「不會再犯這種程度的錯誤」。
談到聯準會 (Fed) 動向時，貝森特也質疑 Fed 的判斷依據。他指出，7 月 30 日 Fed 決定按兵不動、維持利率不變，兩天後就業數據卻出現重大下修，「不是 Fed 的經濟學家沒有掌握 BLS 的資料，就是這份資料根本被扭曲」。
至於外界盛傳他可能接任 Fed 主席，貝森特澄清，他已向川普表明不想出任主席，但會協助主導人選遴選程序，「我們已經開始進行面試，手上有不少不錯的人選」。
在貿易政策方面，貝森特強調目前大多數協議已經敲定，預估今年關稅收入將達到 3,000 億美元，2026 年還有機會再創新高。他並不認同部分學者稱川普的關稅行動是「自 1930 年代以來最大規模的貿易重設」，他認為這種描述應該套用在 2000 年代初期的「中國衝擊」，「我們只是對當年中國衝擊的回應」。
