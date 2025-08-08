盧拉、莫迪通話 討論川普政府單方面關稅措施

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-08 09:50

據《路透社》報導，印度總理莫迪和巴西總統盧拉周四（7 日）通話，討論美國關稅等一系列議題。

巴西總統盧拉。（圖：Shutterstock）

巴西總統辦公室表示：「兩國領導人討論了國際經濟形勢及單方面關稅實施，目前巴西和印度是受影響最嚴重的兩個國家，我們確認了捍衛多邊主義的重要性。」

雙方還在通話中就提高雙邊貿易額達成共識，並確認盧拉將於 2026 年初對印度進行國是訪問。

莫迪在社交媒體上發文：「我與盧拉總統進行了良好對話…… 我們致力於深化戰略夥伴關係。」

印度總理辦公室在聲明中未明確提及美國總統川普或美國關稅，但印度已開始釋出信號，可能尋求重新衡量全球夥伴關係，以應對川普政府對印度商品加徵關稅的措施。

莫迪準備展開七年來首次訪華，可能預示在美印緊張關係加劇的背景下，印度外交政策將出現調整。

在莫迪與盧拉通話前，盧拉表示，他計劃與「金磚國家」其他領導人通話，討論對美國關稅的應對措施。

盧拉說，他認為目前沒有跟川普直接談判的空間，因為那很可能意味著「自取其辱」。