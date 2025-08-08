盧拉、莫迪通話 討論川普政府單方面關稅措施
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《路透社》報導，印度總理莫迪和巴西總統盧拉周四（7 日）通話，討論美國關稅等一系列議題。
巴西總統辦公室表示：「兩國領導人討論了國際經濟形勢及單方面關稅實施，目前巴西和印度是受影響最嚴重的兩個國家，我們確認了捍衛多邊主義的重要性。」
雙方還在通話中就提高雙邊貿易額達成共識，並確認盧拉將於 2026 年初對印度進行國是訪問。
莫迪在社交媒體上發文：「我與盧拉總統進行了良好對話…… 我們致力於深化戰略夥伴關係。」
印度總理辦公室在聲明中未明確提及美國總統川普或美國關稅，但印度已開始釋出信號，可能尋求重新衡量全球夥伴關係，以應對川普政府對印度商品加徵關稅的措施。
莫迪準備展開七年來首次訪華，可能預示在美印緊張關係加劇的背景下，印度外交政策將出現調整。
在莫迪與盧拉通話前，盧拉表示，他計劃與「金磚國家」其他領導人通話，討論對美國關稅的應對措施。
盧拉說，他認為目前沒有跟川普直接談判的空間，因為那很可能意味著「自取其辱」。
當地時間 8 月 6 日，川普簽署行政令，以印度以直接或間接方式進口俄羅斯石油為由，對印度輸美產品徵收額外 25% 關稅，從而使其對印度施加的總體關稅上升到 50%。美國對巴西的關稅也上調至 50%。
