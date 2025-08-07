關稅與降息預期推動 金價小幅走高
黃金價格在亞洲周四 (7 日) 交易時段小幅走高，受美國總統川普最新關稅威脅，與聯準會降息預期雙重提振，市場避險需求升溫。
投資者對黃金的興趣因川普的關稅言論而增強。川普表示，美國將對某些國家進口的半導體徵收 100% 關稅，除非這些國家投資於美國的晶片製造。
儘管此政策旨在提振國內生產，但卻引發了對全球供應鏈進一步中斷和通膨上升的擔憂。此外，川普也簽署了一項命令，將美國對印度進口的關稅提高一倍至 50%，理由是印度購買俄羅斯石油。
川普提及，對等關稅將在午夜生效，讓投資者保持警惕。不斷上升的投入成本和貿易摩擦前景，支撐了黃金需求，因黃金傳統上被視為對抗通膨與市場波動的避險工具。
黃金也從市場對聯準會可能最早在 9 月開始降息的預期中獲得支撐。本周公布的數據顯示，美國 7 月服務業放緩，此前上周的非農就業數據也令人失望。根據芝商所的 FedWatch 工具，目前市場預期九月降息的可能性高達 95%。較低的利率會降低持有黃金等非收益資產的機會成本。
聯準會決策者的近期演講雖傾向降息，但關稅可能引發的通膨擔憂仍存不確定性。
截至美國東部時間 01:45，現貨黃金上漲 0.2% 至 每盎司 3,375.25 美元，十二月黃金期貨則上漲 0.3% 至 每盎司 3,440.70 美元。
在其他金屬市場方面，鉑金期貨下跌 0.4% 至每盎司 1,348.95 美元，而白銀期貨則跳漲 0.7% 至每盎司 38.158 美元。倫敦金屬交易所的基準銅期貨持穩在每噸 9,698.65 美元，美國銅期貨小幅上漲 0.2% 至每磅 4.42 美元。
