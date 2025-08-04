降息箭在弦上不得不發？美債殖利率跌破4.3% 債市喜迎黃金時刻

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-04 20:30

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美國 7 月非農就業數據遠遜於市場預期，且前兩個月數據遭大幅下修，反映美國就業市場動能趨緩，更凸顯產業結構性失衡的問題。此數據帶動市場對聯準會（Fed）的降息預期急速升溫，導致 10 年期美國公債殖利率跌破 4.3%，美元指數亦同步回落。富蘭克林華美投信指出，利率政策的轉向已箭在弦上，為債券市場帶來了絕佳的配置時機。

非農數據「爆冷」降息「箭在弦上」 債市迎接黃金時刻。（圖：shutterstock）

美國就業市場傳來疲弱訊號，為債券市場帶來了新的投資契機。美國 7 月非農就業數據遠遜於市場預期，且前兩個月數據遭大幅下修，這反映出美國就業市場動能趨緩及產業結構性失衡的問題。此數據一出，市場對聯準會（Fed）的降息預期急速升溫，導致 10 年期美國公債殖利率跌破 4.3%，美元指數亦同步回落。

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富蘭克林華美 00982B ETF 基金經理人洪慧珊分析，疲弱的就業數據是支持 Fed 降息的強烈訊號。從細項來看，本次就業增長較集中於單一產業，勞動人口增長結構並不健康，且 7 月失業率上升至 4.2%，往最新 Fed 經濟預測的 4.5% 靠攏，增添了 Fed 降息的機率。此外，Fed 內部已出現支持降息的聲音，加上美國對外關稅政策等國際政局不確定性，正持續推動資金流向債券等避險資產。

洪慧珊進一步指出，美國財政部計畫提高發債金額並回補現金，短期內將收緊美元流動性，此舉雖可能加劇市場波動，但對債市而言卻是一個有利環境。同時，新台幣匯率止升回貶，也為台幣計價的債券型 ETF 創造了良好的投資條件。在台股處於高檔震盪之際，債券型 ETF 的穩定性與避險功能，使其相對吸引力大增。

展望後市，洪慧珊認為，一旦降息循環正式啟動，債券價格將有進一步的上漲空間，因此建議投資人應提前布局。富蘭克林華美旗下的 FT 投資級債 20+ ETF（00982B-TW）嚴選投資級債券，並透過分散布局於 10 個已開發國家、17 個產業及上百家優質發行公司，有效降低單一標的風險，被視為現階段債市配置的優質選擇。