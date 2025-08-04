鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 15:20

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花旗銀行周一 (4 日) 將未來 3 個月金價預測，從每盎司 3300 美元上調至 3500 美元，並將預期交易區間從 3100-3500 美元，上調至 3300-3600 美元，原因是花旗認為美國近期經濟成長和通膨前景已經惡化。

花旗調升未來3個月黃金目標價至3500美元 看好金價再創新高(圖:shutterstock)

花旗表示：「2025 年下半年，對美國經濟增長和關稅相關通膨的擔憂，預計將持續升溫，加上美元走弱，將推動金價小幅上漲，創下歷史新高。」

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報告指出，美國總統川普包括台灣、加拿大、巴西、印度等，多個貿易夥伴實施的高額出口關稅，預計將在談判期間維持不變。此外，疲軟的 2025 年第二季美國勞動力數據，市場對聯準會及美國統計數據可信度的擔憂加劇，以及俄烏衝突相關的地緣政治風險升高，都支撐了黃金作為避險資產的吸引力。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預期聯準會 9 月降息的機率高達 81%，因 7 月非農就業人數僅增加 7.3 萬人，而 6 月數據則下修為增加 1.4 萬人，這重新點燃了市場對降息的希望。

花旗估計，自 2022 年中以來，黃金總需求已增長超過三分之一，到 2025 年第二季價格幾乎翻倍。這種強勁的需求增長，得益於旺盛的投資需求、央行適度的買入以及儘管價格走高但依然堅韌的珠寶首飾需求。