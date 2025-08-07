民調稱馬斯克是美國最不受歡迎的公眾人物 川普5字回應
鉅亨網新聞中心
最新民調顯示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克是美國最不受歡迎的公眾人物，川普 6 日被問及此事時表示：他是個好人。
6 日的白宮記者會上，記者向川普提問：「根據蓋洛普最新民調，馬斯克是目前美國最不受歡迎的公眾人物。我想知道，你懷念他在白宮的日子嗎？這項民意調查準確嗎？」
川普回應說：「我不知道這份民調是否正確，我認為他是個好人。我認為，他經歷了一些糟糕的時刻，真的糟糕的時刻。但是他是個好人，我相信這一點。」
馬斯克曾在川普政府中擔任「政府效率部」(GOGE) 負責人，負責政府效率改革。但馬斯克後來離職後，因為「大而美」法案與川普公開決裂。他也直言川普政府不公開更多愛潑斯坦文件的原因是因為川普的名字在裡面。
馬斯克 7 月 5 日宣布成立「美國黨」，並誓言挑戰美國兩黨統治政壇的格局，同時將揭露更多愛潑斯坦文件內容當做重要任務。然而，作此宣布一個月後，馬斯克尚未註冊這一政黨。
此外，馬斯克傳出於 6 月 27 日向共和黨兩大超級政治行動委員會各捐款 500 萬美元，成為 2025 年上半年最大個人捐款者。
