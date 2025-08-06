鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-06 16:00

‌



特斯拉 (TSLA-US) 與其執行長馬斯克遭股東提起集體訴訟，指控隱瞞包括 Robotaxi 的自駕技術重大風險，構成證券詐欺。馬斯克 5 日在 X 上針對本案，怒斥律師是「地球上的敗類、我見過最壞的人」。

特斯拉遭股東控告證券詐欺 馬斯克痛批律師「敗類」。(圖:shutterstock)

這集體訴訟於 4 日提交給美國德州奧斯汀聯邦法院，原告為在 2023 年 4 月 19 日至 2025 年 6 月 22 日期間持有特斯拉股票的股東。訴狀指出，特斯拉對自家自動駕駛技術的安全性過度包裝，尤其在 Robotaxi 的實測中暴露出重大缺陷，卻未誠實揭露，導致投資人權益受損。

‌



6 月時，特斯拉在其總部得州奧斯汀首次公開測試其自動駕駛計程車。測試顯示，這些車輛存在多項問題，包括超速、急煞車、衝上路緣、駛入錯誤車道，以及在多車道道路中央讓乘客下車。

特斯拉股價在測試開始後的兩個交易日內下跌了 6.1%，市值蒸發約 680 億美元。因此股東認為馬斯克和特斯拉多次誇大其自動駕駛技術的有效性和前景，從而人為提高了特斯拉的財務預期和股價。

馬斯克 5 日在 X 上就本案做出回應，痛批這些股東的律師。「其實，這些訴訟從來都不是投資者推動的，總是卑鄙的集體訴訟律師為了從判決中分得一杯羹而詐騙。他們就是地球上的敗類。是我見過的最壞的人。」

特斯拉目前已經上線的 Robotaxi 無人計程車服務，採用「動態定價」 模式，即行程價格將根據行程長度而變化，短途行程收費較低，長途行程收費較高。

對於特斯拉來說，擴大自動駕駛計程車業務至關重要，因為該公司面臨其舊款電動車需求下降以及對馬斯克政治立場所帶來的品牌衝擊。