鉅亨網編譯段智恆 2025-08-06 21:30

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根據《CNBC》周三 (6 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在社群平台 X 表示，公司正訓練一款全新升級版的「全自動輔助駕駛」(FSD)模型，參數規模為現行版本的 10 倍，並強化影片壓縮技術，預計最快下月末可望公開發布，視測試進展而定。

特斯拉自駕再進一步！馬斯克：FSD升級版有望下月推出(圖：REUTERS/TPG)

馬斯克表示，新版 FSD 將帶來「重大影片改進」與「模型體量提升」，有助於強化自駕功能。FSD 是一款部分自動化駕駛系統，可讓車輛在多數情境下自行導航與操控，惟駕駛仍須保持雙手握住方向盤並隨時準備接管控制。此系統是特斯拉 Autopilot 駕駛輔助功能的升級版本，後者目前已在歐洲與中國市場提供。

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FSD 的核心為人工智慧 (AI) 模型，結合車輛鏡頭與感測器來理解周遭環境。馬斯克提及的「10 倍參數」意味著模型經過更多資料訓練、規模更大、性能更強，反映特斯拉持續押注自駕技術作為推動營收與技術領先的重要支柱。特斯拉今年已在德州奧斯汀推出無人計程車 (Robotaxi) 服務，外界認為自駕將是公司未來成長的關鍵方向。

然而，市場當前仍聚焦於特斯拉的核心汽車銷售狀況。該公司第二季汽車營收年減 16%，且在歐洲銷量亦明顯下滑，突顯競爭加劇與需求挑戰。特斯拉股價今年截至周三早盤累計下跌 23.55%，受銷售疲弱與馬斯克與白宮關係決裂所帶來的聲譽爭議影響。