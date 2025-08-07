鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 13:50

‌



最新民調顯示，在 14 位美國及國際的知名人物中，教宗良十四世在美國民眾當中的受歡迎程度最高，特斯拉創辦人馬斯克和以色列總理尼坦雅胡排名墊底，美國總統川普則排倒數第四。

國際知名人物度好感度出爐！教宗良十四世奪冠馬斯克吊車尾 川普連自家防長都不如（圖：Shutterstock）

根據蓋洛普日前公佈的最新民調數字，教宗良十四世獲得 57% 的好感度和 11% 的反感度，兩者相減所得的淨好感度達 + 46%，位列第一。烏克蘭總統澤倫斯基以好感度為 52%，反感度 34%，淨好感度 + 18% 居次，無黨派參議員桑德斯則以 49% 的支持率跟 38% 的反感率，淨好感度 + 11% 排在第三。

相比之下，其他多名政界人物淨好感度為負值，其中美國國務卿盧比歐的淨好感度為 - 16%，國防部長赫格塞思為 - 12%，排名第八，以色列總理尼坦雅胡及馬斯克則敬陪末座。

尼坦雅胡在美國民眾當中的好感度為 29%，馬斯克為 33%，但後者的反感度高達 61%，淨好感度為 - 28%，導致馬斯克排名倒數第一。

民調顯示，隨著加薩衝突持續，尼坦雅胡在美國民間的負評明顯增加。

其他負面評價較高的知名人物中，還包括美國副總統萬斯、加州州長紐森跟前總統拜登，三人淨好感度均為 - 11%，並列第七，紐約州民主黨眾議員 Alexandria Ocasio-Cortez 的淨好感度為 - 4%，排名第五，法國總統馬克宏則以 - 1% 排第四，美國衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 則以 - 5% 的淨好感度排名第六。

《今日美國報》等美媒認為，蓋洛普這項最新調查顯示公眾看法相對分化，未形成明顯傾向。

此外，民調結果顯示，相較與今年 1 月，川普政府官員或前官員的好感度明顯下降，例如馬斯克 1 月時的淨好感度為 - 4%，但在本次調查中降至 - 28%，盧比歐則從 + 8% 跌至 - 16%。川普總統本人淨好感度為 - 16%，排名倒數第四。