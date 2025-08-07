日本稱美國關稅公告與貿易協議不一致 要求糾正
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《日經新聞》報導，正在美國訪問的日本經濟再生大臣赤澤亮周三（6 日）表示，美國 8 月 7 日開始徵收關稅的官方公告，與日美雙方達成的協議不一致，會導致日本面臨更高關稅，日本要求美方予以糾正。
美國與日本在 7 月 22 日達成貿易協議，日本適用的「對等關稅」稅率為 15%。「對等關稅」包含的 10% 的「基準關稅」，美方 4 月起已在徵收，8 月起日本適用的稅率將從 10% 提高到 15%。
赤澤亮正表示，此前與美方反覆確認，針對現有稅率低於 15% 的商品，在 8 月稅率提高後總稅率應為 15%。而美國政府公布的公告顯示，日本已被徵收商品需在現有稅率之上再加 15%，內容與協議不符，對日本不利。
赤澤亮正強調，將要求美方解釋相關經過，落實雙方已達成一致的內容。
赤澤亮正說，日美已就將汽車和汽車零件關稅下調至 15% 達成一致，但具體調降時間尚未確定，他此行的緊迫任務，是尋求美方儘快落實。
此前他已表示，目前日本汽車和汽車零件被美方徵收 27.5% 關稅，相關產業每一天都蒙受巨額損失。
在日美貿易協議中，日本承諾向美國投資 5,500 億美元，美國總統川普日前表示，美方可以隨心所欲用於各種投資。赤澤亮正對此強調，如果對日本企業和日本經濟沒有好處，日方無法配合。
