鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-05 08:51

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Google (GOOGL-US) 最新 AI 驅動的漏洞獵人系統 Big Sleep，已成功偵測並回報其首批安全漏洞，突顯了人工智慧（AI） 尤其是大型語言模型（LLM）在資安應用上的新進展。Big Sleep 由 Google 資安菁英團隊 Project Zero 與旗下 AI 實驗室 DeepMind 聯手開發。

Google AI驅動漏洞獵人系統大突破！首度通報20起漏洞、展現LLM資安實力。(圖：Shutterstock)

Google 資安副總裁 Heather Adkins 表示，Big Sleep 已偵測到 20 個存在於熱門開源軟體中的漏洞，涵蓋領域包括多媒體處理函式庫 FFmpeg 與圖像處理工具 ImageMagick。

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值得注意的是，這些漏洞是由 AI 系統 Big Sleep 獨立發現與重現的，但基於這些漏洞尚未修復，Google 尚未公開這些漏洞的具體細節。

Google 發言人 Kimberly Samra 強調：「為了確保報告的高品質和可操作性，我們在報告之前會安排人類專家參與，但每個漏洞都是由 AI 代理發現的，無需人工干預。」

Google 工程副總裁 Royal Hansen 也透過 X 發文指出，這些發現表明「自動化漏洞發現領域已開闢了新領域」。

除了 Big Sleep，目前市場上亦有其他 AI 漏洞獵人工具，包括 RunSybil 和 XBOW，其中 XBOW 更曾登上知名漏洞懸賞平台 HackerOne 排行榜。

不過，在大多數情況下，這些報告在流程的某個階段都會有人工參與，以驗證 AI 漏洞獵人發現的漏洞是否正確，Big Sleep 的情況也是如此。

RunSybil 共同創辦人 Vlad Ionescu 對 Big Sleep 表達高度肯定，認為這是一個「真正有潛力的專案」，且 DeepMind 與 Project Zero 擁有資源與專業技術。

儘管 AI 漏洞獵人如 Big Sleep 展現出驚人成效，仍有不少業界人士對其準確性抱持懷疑。開源軟體維護者指出，部分來自 AI 的漏洞回報其實為「幻覺」，並將其稱為「漏洞懸賞界的 AI 垃圾」。