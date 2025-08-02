ChatGPT分享對話竟遭Google搜尋曝光！OpenAI急撤實驗功能防隱私外洩

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-02 14:40

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根據《TechCrunch》報導，近期有使用者發現，只要透過 Google (GOOGL-US) 或 Bing 等搜尋引擎，搜尋 ChatGPT 分享連結所在的「https://chatgpt.com/share」網域，即可查閱全球使用者公開的 ChatGPT 對話記錄。

ChatGPT分享對話竟遭Google搜尋曝光。(圖：Shutterstock)

這些對話內容涵蓋日常疑問、食譜建議甚至荒謬提問，並包含足以辨識身份的細節，因而引發外界對 ChatGPT 分享功能與用戶隱私保護的廣泛關注。

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儘管 ChatGPT 對話本身並非預設公開，但使用者若點選「分享」並確認建立連結，系統便會生成以「/share」結尾的公開網址。

對於該功能，OpenAI 同時也聲明：「您的姓名、自訂說明及分享後新增的訊息均會保持私密」。此外，用戶也可在建立分享連結後，切換是否允許該連結被搜尋引擎索引。

不過，由於多數用戶未察覺這些分享連結會被 Google 等搜尋引擎收錄，導致個人資訊陷入外洩風險。

《TechCrunch》實測發現，這些被 Google 索引的 ChatGPT 對話極為多樣，包含求助撰寫履歷、透露個人經歷與學歷細節，有些甚至可追蹤到當事人的 LinkedIn 頁面。

《TechCrunch》指出，這並非單純由 OpenAI 所控制，而是部分源自 Google 對於公開連結的索引規範。

類似情況早已在 Google 雲端硬碟的「任何有連結的人都可以查看」設定中出現，當使用者分享公開文件連結時，Google 就可能將其納入搜尋結果。

面對爭議，Google 發言人強調：「Google 或任何其他搜尋引擎，都無法控制哪些頁面會在網路上公開。這些頁面的發布者，完全可以控制它們是否被搜尋引擎收錄。」

對此，OpenAI 發言人則表示，這些對話被搜尋引擎收錄是該公司進行的一項實驗的一部分，並稱：「除非用戶主動選擇分享，否則 ChatGPT 對話不會公開。我們一直在在測試各種方法，讓用戶更輕鬆地分享有用的對話，同時又能保持控制權。」