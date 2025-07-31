鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 23:00

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據《NHK》報導，日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 周四 (31 日) 表示，美國將日本汽車進口關稅從現行 25% 下調至 15% 的進程可能需要一些時間。

美日汽車降稅卡關！日本籲川普盡快簽署命令(圖：REUTERS/TPG)

赤澤在政府針對美國關稅的工作小組會議後向記者表示，他預期美方將自周五 (8/1) 起，依照雙邊協議，將部分「對等」關稅下調至 15%，但針對日本汽車的關稅下調「可能還需要一些時間」。他並補充，東京方面將加緊敦促美國總統川普盡早簽署行政命令，以落實相關措施。

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本月稍早，日美達成一項貿易協議，美國同意將部分「對等」關稅及汽車關稅統一降至 15%，低於現行的 25%。然而，目前只有部分商品關稅將按期下調，汽車關稅仍在等待川普簽署命令。

汽車業是日本經濟的重要支柱之一，該產業對美出口占比超過四分之一，是支撐日本脆弱經濟的關鍵引擎之一。

分析人士指出，美國汽車關稅對日本出口至關重要，延遲下調恐加重企業成本壓力，並削弱汽車業對日本經濟的支撐力。