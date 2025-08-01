鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-01 18:50

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美國總統川普對瑞士進口商品課徵 39% 關稅，稅率之高在全球貿易戰中數一數二。此舉導致英國上市公司瑞士鐘錶集團 (Watches of Switzerland Group Plc) 首當其衝，股價大跌 7.3%。

川普39%關稅重擊瑞士鐘錶業 相關股票重挫(圖:shutterstock)

這家公司在英美兩地銷售勞力士及其他瑞士鐘錶，美國是瑞士鐘錶最大的市場。瑞士鐘錶的股價在過去 12 個月下跌 19.5%，反映了產業需求普遍低迷的困境。

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這一關稅浪潮不僅影響鐘錶業，瑞士兩大製藥巨頭 Novartis AG 和 Roche Holding AG 也受到衝擊，因川普要求他們立即降低現有藥品在聯邦醫療補助的收費。

事實上，在最新關稅消息公布前，瑞士鐘錶出口已受影響。之前川普威脅課徵 31% 關稅時，出口曾短暫激增，因進口商試圖搶在關稅生效前囤貨。然而，今年 5 月瑞士鐘錶出口量驟降近 10%，主因是對美國的出貨量大幅下滑。

除了關稅戰的不確定性，瑞士鐘錶業還面臨多重挑戰。疫情後榮景結束，奢侈品需求下滑，尤其是在中國市場。消費者趨勢改變、高端鐘錶銷量疲軟，加上二手奢侈錶價格飆升，都對產業造成衝擊。

去年，該產業也因金屬價格高漲而苦惱，許多公司甚至轉向政府支持的「短時工作」計畫以維持營運。瑞郎走強帶來的高成本壓力亦是一大挑戰。