Fed頂住川普壓力！連五次維持利率不變 兩理事投降息票
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (31 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，以 9 票對 2 票決議維持基準利率在 4.25%-4.50% 不變，連續第五次按兵不動。值得注意的是，兩位理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 持異議，主張降息一碼(25 個基點)，這是自 1993 年以來首次有多位理事在利率決策上反對。
Fed 聲明轉向謹慎 聚焦經濟放緩與通膨
會後聲明指出，雖然淨出口波動影響數據，但近期指標顯示，上半年經濟成長「有所放緩」，不確定性「仍處高檔」。Fed 重申勞動市場「仍穩健」、失業率偏低，且通膨「略高於目標」。相較 6 月聲明提到的「經濟持續穩健擴張」，此次措辭更顯謹慎。
最新決策結果公布後，美股主要指數維持小幅上漲，標普 500 指數漲 0.2%，那斯達克綜合指數升 0.4%，道瓊工業指數微升 26 點或 0.07%；現貨黃金維持逾 0.7% 的跌幅，現報每盎司 3,303 美元。市場聚焦主席鮑爾稍後的記者會，尋求是否暗示 9 月降息訊號。
經濟數據降溫 降息預期轉向 9 月
美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率達 3%，扭轉首季 0.5% 萎縮，主要受進口回落與出口回升帶動。通膨則連續第 5 個月低於預期，第二季整體通膨降至 2.1%、核心通膨降至 2.5%，接近 Fed 的 2% 目標。雖然先前報告顯示失業率則微降至 4.1%，但部分新出爐的就業數據顯示勞動市場可能降溫。
市場普遍預期 Fed 將在 9 月會議啟動降息。聯邦基金期貨顯示降息機率約 6 成，並預估年底前降息次數可能達兩次。接下來，投資人將聚焦 8 月底的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會，鮑爾演說有望釋出下一步政策訊號。
華爾街分析
有「Fed 傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者撰文表示，Fed 對其政策聲明幾乎未作改動，表明無意暗示可能降息。Fed 官員將基準政策利率維持在 4.25% 至 4.5% 的區間，以權衡進口商、零售商和消費者將如何分擔進口關稅上調帶來的成本。
關於誰將承擔關稅負擔的激烈爭論的結果將決定今年稍後通膨和就業的走勢，並可能決定央行在未來幾個月是否以及何時恢復降息。
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