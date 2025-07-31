Fed頂住川普壓力！連五次維持利率不變 兩理事投降息票

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 02:04

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美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (31 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，以 9 票對 2 票決議維持基準利率在 4.25%-4.50% 不變，連續第五次按兵不動。值得注意的是，兩位理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 持異議，主張降息一碼(25 個基點)，這是自 1993 年以來首次有多位理事在利率決策上反對。

Fed頂住川普壓力！第五次維持利率不變 兩理事投降息票(圖：REUTERS/TPG)

Fed 聲明轉向謹慎 聚焦經濟放緩與通膨

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會後聲明指出，雖然淨出口波動影響數據，但近期指標顯示，上半年經濟成長「有所放緩」，不確定性「仍處高檔」。Fed 重申勞動市場「仍穩健」、失業率偏低，且通膨「略高於目標」。相較 6 月聲明提到的「經濟持續穩健擴張」，此次措辭更顯謹慎。

最新決策結果公布後，美股主要指數維持小幅上漲，標普 500 指數漲 0.2%，那斯達克綜合指數升 0.4%，道瓊工業指數微升 26 點或 0.07%；現貨黃金維持逾 0.7% 的跌幅，現報每盎司 3,303 美元。市場聚焦主席鮑爾稍後的記者會，尋求是否暗示 9 月降息訊號。

經濟數據降溫 降息預期轉向 9 月

美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率達 3%，扭轉首季 0.5% 萎縮，主要受進口回落與出口回升帶動。通膨則連續第 5 個月低於預期，第二季整體通膨降至 2.1%、核心通膨降至 2.5%，接近 Fed 的 2% 目標。雖然先前報告顯示失業率則微降至 4.1%，但部分新出爐的就業數據顯示勞動市場可能降溫。

市場普遍預期 Fed 將在 9 月會議啟動降息。聯邦基金期貨顯示降息機率約 6 成，並預估年底前降息次數可能達兩次。接下來，投資人將聚焦 8 月底的傑克森霍爾 (Jackson Hole) 央行年會，鮑爾演說有望釋出下一步政策訊號。

圖：芝商所 FedWatch 工具

華爾街分析

有「Fed 傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者撰文表示，Fed 對其政策聲明幾乎未作改動，表明無意暗示可能降息。Fed 官員將基準政策利率維持在 4.25% 至 4.5% 的區間，以權衡進口商、零售商和消費者將如何分擔進口關稅上調帶來的成本。