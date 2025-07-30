鉅亨網編譯段智恆 2025-07-30 23:40

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《路透》周三 (30 日) 援引知情人士消息報導，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 計劃斥資 60 億美元在印度南部安德拉邦 (Andhra Pradesh) 開發 1GW 規模的資料中心及其電力基礎設施，這是 Alphabet 在印度的首筆同類投資，並將成為亞洲最大規模的資料中心專案。

傳Google斥資60億美元 在印度打造亞洲最大資料中心(圖：REUTERS/TPG)

亞洲最大資料中心計畫

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該資料中心將建於安德拉邦港口城市維沙哈巴南 (Visakhapatnam)，其中包括 20 億美元的再生能源投資，以支撐設施所需電力。這筆投資是 Google 在亞太地區多國(包括新加坡、馬來西亞與泰國) 推動資料中心擴張計畫的一部分。Alphabet 此前於 4 月表示，儘管美國總統川普的全球關稅行動帶來經濟不確定性，公司仍計劃在今年投入約 750 億美元以擴建資料中心規模。

安德拉邦資訊技術部長 Nara Lokesh 並未對 Google 投資評論，他在新加坡與當地政府與商界人士會面時提到，已有如 Sify Technologies 計劃建設的 550MW 資料中心等已公開的專案，並暗示更多投資將於 10 月公布。

安德拉邦吸引投資的戰略

安德拉邦自 2014 年分拆失去首府海德拉巴 (Hyderabad) 及主要稅收來源後，一直尋求大型投資以紓解高負債及社會支出的財政壓力。Lokesh 表示，目前該邦已敲定總計 1.6GW 的資料中心投資，預計未來 5 年內將把總容量提升至 6GW，遠高於目前全印度僅有的 1.4GW 運行中資料中心規模。

Lokesh 補充，這些 1.6GW 的資料中心預計在未來 24 個月投入運營，並強調當地正打造 3 座海纜登陸站，以增強國際連線能力，目標是讓當地海纜網絡容量達到現今孟買的兩倍。

他指出，資料中心的高耗電需求意味著未來 5 年安德拉邦需新增高達 10GW 的發電能力，其中大部分將來自綠能，但仍需部分燃煤電力確保全天候穩定供應。Lokesh 強調，該邦的「綠能優勢」是吸引大型資料中心投資的關鍵。