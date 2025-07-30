加拿大央行利率連三凍 保留降息彈性觀望關稅風險
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
加拿大央行 (BoC) 周三 (30 日) 宣布將基準利率維持在 2.75%，符合市場預期，並連續第三次按兵不動。決策聲明強調，隨著近期川普政府推動的貿易協議降低全球貿易戰惡化風險，央行對經濟前景採取謹慎觀望態度，同時保留進一步降息的可能，以應對經濟疲軟或通膨壓力受控的情境。
維持利率不變 關注貿易衝擊
加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，雖然加拿大經濟展現一定韌性，勞動市場自年初以來出現鬆動，企業投資與家庭支出仍受美國關稅不確定性拖累。央行指出，目前關稅對經濟的直接影響尚屬有限，但美國總統川普威脅 8 月 1 日起對部分加拿大商品加徵 35% 關稅，使經濟前景仍存在下行風險。
馬克林指出：「決策委員會形成明確共識，暫時維持利率不變並謹慎行事。我們正密切觀察美國關稅如何影響加拿大商品需求，進而波及企業投資、家庭支出及就業。」
通膨穩在目標區間 保留降息空間
加拿大央行聲明顯示，通膨接近 2% 的目標水準，核心通膨年增率約 2.5%，低於先前預估。馬克林強調，加元升值降低進口成本，且勞動市場供給改善後薪資增幅趨緩，有助於緩和物價壓力。他補充說：「有理由相信近期的核心通膨上升將逐步消退。」
央行重申，如果經濟進一步疲軟、且貿易擾動帶來的物價壓力受控，可能需要降息以支撐成長。這一訊息使市場預期加拿大央行將保持政策靈活度，視經濟數據與關稅情勢發展調整利率。消息公布後，加拿大 2 年期公債殖利率下滑，加元短暫走低後回穩。
三種經濟情境 模擬貿易影響
由於美國貿易政策不確定性高，加拿大央行連續第二季未提供具體經濟預測，而是提出三種模擬情境：
- 現行關稅情境：假設現有關稅維持不變，加拿大 GDP 在第二季萎縮 1.5% 後，下半年回升至年增約 1%，通膨維持接近 2%。
- 降溫情境：若美國將非 USMCA 商品關稅降至 10%，並取消加拿大報復性關稅，經濟成長將提速，下半年 GDP 增幅達 2%，通膨壓力進一步緩解。
- 升溫情境：若貿易戰惡化，加拿大經濟恐在 2025 年持續萎縮，並伴隨通膨升至 2.5% 以上，直到 2026 年才逐步回落。
馬克林指出，雖然近期與歐盟、日本達成的協議降低了「全面性全球貿易戰」的風險，但美國仍未回到開放貿易的態度，令企業與消費者持續延後支出與投資決策。
整體而言，加拿大央行選擇按兵不動反映其在經濟展望與通膨可控之間的平衡，但高不確定性仍迫使央行保守行事。市場接下來將關注 8 月 1 日美加談判進展與美國關稅政策，作為判斷加拿大央行下一步動作的關鍵因素。
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