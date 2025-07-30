鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 22:30

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加拿大央行 (BoC) 周三 (30 日) 宣布將基準利率維持在 2.75%，符合市場預期，並連續第三次按兵不動。決策聲明強調，隨著近期川普政府推動的貿易協議降低全球貿易戰惡化風險，央行對經濟前景採取謹慎觀望態度，同時保留進一步降息的可能，以應對經濟疲軟或通膨壓力受控的情境。

加拿大央行利率連三凍 保留降息彈性觀望關稅風險(圖：REUTERS/TPG)

維持利率不變 關注貿易衝擊

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加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，雖然加拿大經濟展現一定韌性，勞動市場自年初以來出現鬆動，企業投資與家庭支出仍受美國關稅不確定性拖累。央行指出，目前關稅對經濟的直接影響尚屬有限，但美國總統川普威脅 8 月 1 日起對部分加拿大商品加徵 35% 關稅，使經濟前景仍存在下行風險。

馬克林指出：「決策委員會形成明確共識，暫時維持利率不變並謹慎行事。我們正密切觀察美國關稅如何影響加拿大商品需求，進而波及企業投資、家庭支出及就業。」

通膨穩在目標區間 保留降息空間

央行重申，如果經濟進一步疲軟、且貿易擾動帶來的物價壓力受控，可能需要降息以支撐成長。這一訊息使市場預期加拿大央行將保持政策靈活度，視經濟數據與關稅情勢發展調整利率。消息公布後，加拿大 2 年期公債殖利率下滑，加元短暫走低後回穩。

三種經濟情境 模擬貿易影響

由於美國貿易政策不確定性高，加拿大央行連續第二季未提供具體經濟預測，而是提出三種模擬情境：

現行關稅情境：假設現有關稅維持不變，加拿大 GDP 在第二季萎縮 1.5% 後，下半年回升至年增約 1%，通膨維持接近 2%。 降溫情境：若美國將非 USMCA 商品關稅降至 10%，並取消加拿大報復性關稅，經濟成長將提速，下半年 GDP 增幅達 2%，通膨壓力進一步緩解。 升溫情境：若貿易戰惡化，加拿大經濟恐在 2025 年持續萎縮，並伴隨通膨升至 2.5% 以上，直到 2026 年才逐步回落。

馬克林指出，雖然近期與歐盟、日本達成的協議降低了「全面性全球貿易戰」的風險，但美國仍未回到開放貿易的態度，令企業與消費者持續延後支出與投資決策。