美國5月房價漲幅連4月放緩 20大城市月跌幅創逾一年最大
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周二 (29 日) 報導，美國房價漲幅持續放緩。根據衡量大都會區住宅平均售價的標普核心邏輯凱斯 - 席勒 (S&P CoreLogic Case-Shiller) 數據，5 月全美房價年增率降至 2.3%，為 2023 年 7 月以來最小增幅，低於 4 月的 2.7%，並連續第 4 個月降溫。
20 大城市房價指數則月減 0.34%，為連續第 3 個月下滑，並與 2022 年 12 月以來最大單月跌幅持平，使 20 城房價年增率降至 2.79%，創去年 8 月以來新低。部分城市甚至出現房價年減，包括丹佛、舊金山、達拉斯及坦帕，其中坦帕跌幅達 2.4%。
S&P 道瓊指數公司固定收益與大宗商品主管 Nicholas Godec 表示，「今年以來房價動能逐步消退，春季市場雖帶動價格小幅上揚，但不足以顯示加速趨勢。」他指出，過去 6 個月幾乎貢獻了全部的年增幅。
高房價與高房貸利率的雙重壓力持續削弱購屋負擔能力，使潛在買家觀望情緒濃厚。美國房市剛經歷逾 10 年來最疲弱的春季銷售季，6 月成屋銷售降至 9 個月低點。隨著按揭利率滯後走升，市場預期短期內房價仍難有顯著反彈。
分析指出，房價走勢與聯準會銀行準備金（6 個月滯後）呈高度關聯，意味房價可能在短期內持續疲軟，待政策放鬆或利率環境轉變後才有望重新加速。
分析人士指出，美國房價持續降溫顯示高房貸利率與可負擔性壓力正在抑制買氣，短期內房價走勢仍可能受制於利率環境與需求疲軟。不過，若 Fed 未來轉向降息，或有助於改善購屋負擔並為房市帶來支撐。
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