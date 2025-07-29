鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 23:00

‌



綜合外媒周二 (29 日) 報導，美國房價漲幅持續放緩。根據衡量大都會區住宅平均售價的標普核心邏輯凱斯 - 席勒 (S&P CoreLogic Case-Shiller) 數據，5 月全美房價年增率降至 2.3%，為 2023 年 7 月以來最小增幅，低於 4 月的 2.7%，並連續第 4 個月降溫。

美國5月房價漲幅連4月放緩 20大城市月跌幅創逾一年最大(圖：REUTERS/TPG)

‌



20 大城市房價指數則月減 0.34%，為連續第 3 個月下滑，並與 2022 年 12 月以來最大單月跌幅持平，使 20 城房價年增率降至 2.79%，創去年 8 月以來新低。部分城市甚至出現房價年減，包括丹佛、舊金山、達拉斯及坦帕，其中坦帕跌幅達 2.4%。

20 大城市房價指數則月減 0.34%，為連續第 3 個月下滑，並與 2022 年 12 月以來最大單月跌幅持平。(圖：ZeroHedge)

20 城房價年增率降至 2.79%，創去年 8 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

S&P 道瓊指數公司固定收益與大宗商品主管 Nicholas Godec 表示，「今年以來房價動能逐步消退，春季市場雖帶動價格小幅上揚，但不足以顯示加速趨勢。」他指出，過去 6 個月幾乎貢獻了全部的年增幅。

高房價與高房貸利率的雙重壓力持續削弱購屋負擔能力，使潛在買家觀望情緒濃厚。美國房市剛經歷逾 10 年來最疲弱的春季銷售季，6 月成屋銷售降至 9 個月低點。隨著按揭利率滯後走升，市場預期短期內房價仍難有顯著反彈。

分析指出，房價走勢與聯準會銀行準備金（6 個月滯後）呈高度關聯，意味房價可能在短期內持續疲軟，待政策放鬆或利率環境轉變後才有望重新加速。