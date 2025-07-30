鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 01:10

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綜合外媒周二 (29 日) 報導，美國網路安全巨擘 Palo Alto Networks(PANW-US)正洽談收購以色列資安公司 CyberArk Software(CYBR-US)，交易規模可能超過 200 億美元，將成為今年科技業最大收購案之一。消息傳出後，CyberArk 周二盤中股價一度飆漲 18%，創下歷史新高。

CyberArk盤中股價一度狂飆18%！傳Palo Alto洽談逾200億美元收購(圖：REUTERS/TPG)

交易規模恐破 200 億美元 CyberArk 股價創新高

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知情人士指出，雙方最快本週就可能達成協議。依一般收購溢價推算，交易金額勢將超過 CyberArk 目前近 210 億美元的市值。截稿前，Palo Alto 與 CyberArk 雙方暫未回應置評請求。

受消息激勵，CyberArk 股價單日大漲逾 12%，盤中一度飆升 18%，突破 2 月所創高點，今年以來累計漲幅達 29%。Palo Alto 股價則下跌 3.5%，但年內仍上漲約 9%。

CyberArk 專注於身分安全與特權存取管理，協助企業保護敏感資訊及管控系統存取權限，全球客戶超過 1 萬家。該公司 2024 年股價大漲 52%，今年第一季營收年增 43% 至 3.18 億美元，淨利達 1,150 萬美元。

Palo Alto 加速資安整合 AI 威脅推動併購潮

Palo Alto Networks 成立於 2005 年，市值約 1,400 億美元，是全球市值最大的資安公司。執行長艾若拉 (Nikesh Arora) 自 2018 年上任以來積極併購，包括 2023 年收購 Talon Cyber Security、Dig Security 和 Zycada Networks，今年 7 月完成 Protect AI 交易。若成功收購 CyberArk，這將是 Palo Alto 史上規模最大的一筆收購案。

人工智為 (AI) 技術的快速發展與勒索攻擊頻繁，推動企業資安需求飆升。Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)今年 3 月斥資 320 億美元收購以色列新創 Wiz，創下公司史上最大併購案。思科 (Cisco)(CSCO-US) 也於 2023 年以 280 億美元收購 Splunk，強化資料監控與防駭能力。