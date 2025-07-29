鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 19:32

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美國製藥巨擘默沙東 (默克 / Merck & Co.) 周二 (29 日) 宣布啟動重整計畫，預計每年削減 30 億美元成本，並將裁撤部分行政、銷售與研發職位，同時縮減全球房地產規模及優化製造網絡。此舉旨在應對其抗癌明星藥「Keytruda」即將失去專利保護、面臨學名藥競爭及美國政府價格下調的壓力。消息公布後，默沙東 (MRK-US) 美股盤前股價下跌逾 3%，暫報 81.30 美元。

〈財報〉默沙東Q2營收不及預期 重整業務迎接關稅與專利壓力(圖：REUTERS/TPG)

默沙東表示，該重整計畫預計於 2027 年底完成，並將節省的資金投入新藥研發與上市。默克執行長戴維斯 (Rob Davis) 強調，這將有助於把資源自成熟業務轉向新的成長動能。

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嘉喜在中國需求疲弱 拖累業績表現

默沙東同日公布的 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報顯示，營收降至 158 億美元，低於去年同期的 161 億美元，略遜市場預估的 159 億美元；每股盈餘為 2.13 美元，雖低於去年的 2.28 美元，但仍優於分析師預估的 2.01 美元。

圖：默沙東財報

旗下人類乳突病毒 (HPV) 疫苗「嘉喜」(Gardasil)受中國需求疲弱衝擊，銷售大減 55% 至 11 億美元，並低於市場預期的 13 億美元。默克自今年 1 月起暫停向中國出貨，並延長停供期限至 2025 年底。除中國外，日本需求下滑也進一步拖累業績。

嘉喜需求不振迫使默沙東撤回 2030 年達成年銷售額 110 億美元的預測。該疫苗銷售疲軟也加劇投資人對默沙東未來營收缺口的憂慮，特別是在 Keytruda 專利到期前景不明的情況下。

Keytruda 續添動能 默克備戰關稅與新藥布局

儘管面臨挑戰，Keytruda 在第二季仍繳出 9% 的年增表現，銷售額接近 80 億美元，優於市場預期。默沙東並縮小全年營收預測至 643 億至 653 億美元，略高於先前預估區間下限。

該公司同時積極應對川普政府將於 8 月起對歐洲製藥進口加徵關稅的政策，已提前囤積主要在愛爾蘭生產的 Keytruda 庫存，並計畫未來 4 年投入超過 90 億美元強化美國本土製造。默沙東預計 2025 年因現有關稅支出約 2 億美元，未來若擴大徵收藥品關稅，成本恐進一步攀升。