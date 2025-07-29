鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 20:30

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全球最大民生用品製造商寶僑 (Procter & Gamble, P&G) 周二 (29 日) 公布 2025 會計年度第四季 (截至 6/30) 財報與全年財報，儘管該季營收獲利均優於市場預期，但在消費者在通膨與關稅壓力下愈發謹慎，該公司預測新會計年度業績將低於市場預期。就在前一天，寶僑宣布任命資深主管 Shailesh Jejurikar 為新任執行長，接替將轉任董事長的莫勒(Jon Moeller)，領導公司因應關稅與消費疲軟挑戰。

〈財報〉寶僑財測下修新年度展望 警示消費疲軟與關稅增壓(圖：REUTERS/TPG)

根據財報，寶僑第四季營收年增 1.7% 至 208.9 億美元，優於市場預估的 208.2 億美元；每股盈餘為 1.48 美元，高於分析師預期的 1.42 美元，並較去年同期成長 17%，部分受重整費用影響。寶僑 (PG-US) 盤前股價小漲 0.73%，每股暫報 158.26 美元，該股今年以來仍下跌約 6%。

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圖：寶僑財報

寶僑同日也公布 2025 會計年度全年財報，淨銷售額為 843 億美元，與前一年持平。價格上漲 1% 被外匯不利影響抵銷，整體銷售量持平；剔除匯率及收購出售影響後，內增性銷售年增 2%，價格與銷售量各貢獻 1 個百分點。

全年稀釋後每股盈餘年增 8% 至 6.51 美元，核心每股盈餘年增 4% 至 6.83 美元。營運現金流為 178 億美元，淨利 161 億美元，自由現金流轉換率達 87%，顯示公司現金流與獲利能力穩健，並為持續股息與回購提供充足支撐。

消費者謹慎支出 寶僑看見壓力訊號

寶僑財務長舒爾騰 (Andre Schulten) 表示，近期觀察到美國消費者普遍減緩購物頻率、延後非必要採購，甚至消耗儲藏存貨，以避免額外開支。他指出「我們清楚看到消費者承受一定程度壓力」，這種趨勢涵蓋不同收入族群，低收入家庭積極尋求促銷或購買小包裝產品以降低單次支出，高收入族群也在精挑優惠方案。

舒爾騰補充，歐美市場均出現相似放緩跡象，反映經濟不確定性影響購買力。這也呼應先前雀巢 (Nestlé) 對北美需求疲弱的警示。

關稅壓力與調價行動並行

為因應川普政府新關稅政策，寶僑預估 2026 會計年度的關稅成本將增加約 10 億美元，並宣布自本月起在美國約四分之一產品調漲中個位數百分比價格，包括已通知零售商沃爾瑪 (WMT-US) 與目標百貨(Target)(TGT-US)，漲幅將於 8 月開始反映。

寶僑預測 2026 會計年度每股核心淨利介於 6.83 至 7.09 美元，成長幅度在持平至 4% 之間，低於市場預估的 3.49% 成長至 6.99 美元；營收成長預測介於 1% 至 5%，中值略低於市場預期的 3.09%。