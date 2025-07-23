鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 23:00

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蘋果 (AAPL-US) 周三 (23 日) 宣布推出全新訂閱制產品保險計畫「AppleCare One」，用戶每月僅需支付 20 美元，即可為多達三項裝置投保，包括 iPhone、iPad、Mac、Vision Pro 等全系列產品。這項新服務凸顯蘋果持續強化服務營收的策略，也可能吸引更多擁有多種裝置的蘋果用戶投保。

蘋果新保險方案美國上線！AppleCare One月費20美元涵蓋三裝置(圖：REUTERS/TPG)

AppleCare One 將於周四 (24 日) 在美國正式上線，目前僅限當地用戶申請。除提供涵蓋意外損壞(如摔落與潑水)、電池更換與全天候客服支援外，方案也包含設備遺失與失竊的補償，讓用戶在裝置遺失後可申請更換 iPhone、iPad 或 Apple Watc。

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根據蘋果說明，AppleCare One 的月費為 20 美元，可涵蓋最多三項裝置，若用戶想加入更多產品，每件額外收費 6 美元。不論裝置型號為何，皆可納入同一保單，例如可同時涵蓋 iPhone 16 Pro、Vision Pro 與新款 MacBook Pro，費用也不會因此變動。

新計畫提供的保障內容等同於現行 AppleCare+，支援的裝置涵蓋手機、平板、筆電、耳機、智慧手錶、螢幕、機上盒與 HomePod 喇叭。用戶可在購買新機時選擇加購 AppleCare One，也可針對購買不超過四年的現有設備加保，不過須先通過裝置診斷測試，確認電源鍵等關鍵元件正常運作，並可能需提供裝置正面的照片，以便檢查螢幕狀況。

AppleCare One 並不會取代 AppleCare+，而是兩者並行，提供用戶更多選擇。相較於以往逐項保險的模式，這項捆綁式方案對於擁有多部蘋果產品的用戶來說更具吸引力。