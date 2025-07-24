機器人當服務生！馬斯克開餐廳營收秒殺麥當勞 網友：這就是未來

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-24 03:45

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特斯拉（TSLA-US）執行長馬斯克在洛杉磯開設首家「Tesla Diner」餐廳，由機器人擔任服務生，結合超級充電站、電影院於一體，開業 6 小時營收達 4.7 萬美元，比鄰近麥當勞高出 30%，成為科技餐飲新指標。

Tesla Diner結合超級充電站、餐廳與露天電影院，剛開幕就吸引許多人朝聖。

這家位於洛杉磯西好萊塢聖塔莫尼卡大道的餐廳，餐廳設有兩座 20 公尺 LED 巨型螢幕，以及 80 個 V4 超級充電座，是全世界最大的城市超級充電站，讓顧客在車輛充電的同時，也能為自己「補充能量」。

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全球最大城市充電站 兼具環保理念

Tesla Diner 採 24 小時全天候營業，擁有超過 250 個餐廳座椅的兩層樓建築，內裝採復古未來風格設計，充滿科幻感。店內不僅有各式座位區，上層 Skypad 觀景台更可讓顧客在充電時欣賞城市景觀，就連洗手間都配備「星空頂」設計。

值得一提的是，充電場西側設置太陽能車篷提供遮蔭，每年有助減少約 1,200 萬公斤二氧化碳當量碳排放，實現更永續的充電體驗。所有符合 NACS 標準的電動車都能使用，不限於特斯拉車主。

此外，最吸睛的莫過於機器人服務生的幫客人裝爆米花，或者與小朋友比愛心等溫馨畫面。

多元點餐方式 獨家商品限量販售

餐廳提供全套快餐和正餐選擇，菜單靈感來自美式餐廳經典，均採用優質原料烹製。除了餐點外，店內還販售僅限 Tesla Diner 購買的獨家商品，包括 1:10 比例的 Tesla Bot 機器人模型等限量商品。特別的是，兒童餐包裝盒設計成簡易汽車模型，深受小朋友喜愛。

營收亮眼 計劃全球展店

餐廳開業成效驚人，首日 6 小時營收便達 4.7 萬美元（約新台幣 150 萬元），相比鄰近麥當勞高出 30%。馬斯克已確認第二家分店將設於德州 SpaceX 總部，並考慮在全球各大城市推廣。

根據統計，特斯拉平均每 1.5 分鐘售出一輛 Model 3。若 Tesla Diner 展店至 240 家，餐飲收入將可媲美 Model 3 銷售營收。以麥當勞 2025 年第一季 59.56 億美元營收來看，相當於特斯拉同期汽車業務營收的 42.6%，市場潛力可觀。

業界新格局：科技巨頭搶進餐飲

不同於其他品牌主攻車主市場，Tesla Diner 面向全民開放，直接挑戰傳統速食龍頭。

馬斯克表示，開設餐廳的目的不僅是為人形機器人創造應用場景，更希望消除民眾對電動車的偏見，讓充電變得如用餐般自然。