鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 19:50

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根據《彭博》周三 (23 日) 報導，在美國總統川普威脅自 8 月 1 日起對歐洲大多數出口商品徵收 30% 關稅的背景下，歐盟正準備迅速反制，擬對總值約 1,000 億歐元 (約 1,170 億美元) 的美國商品徵收相同比例的報復性關稅，以應對可能出現的「無協議」(No-Deal)情況。

歐盟亮劍！川普若動手 千億美元課稅報復一觸即發(圖：REUTERS/TPG)

歐盟執委會一名發言人周三表示，歐盟第一波報復措施將整合先前已核准的對價值 210 億歐元美國商品的關稅清單，與一份原本提案中針對 720 億歐元美國產品的清單，組成新的總額對等報復方案。

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這項計畫正值歐盟成員國對美方強硬談判態度態度轉趨強硬，尤其德國更表達支持在無協議情境下啟動歐盟最具威嚇力的「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument, ACI)。一位德國官員表示，若談判破裂，柏林將支持運用該工具捍衛歐洲經濟利益。

ACI 雖然尚未被正式提上桌討論，但其影響力不容小覷。一旦啟動，歐盟可對美國祭出更廣泛的報復行動，包括對美國科技巨擘課稅、限制美國投資，甚至限制美國企業進入歐盟市場。不過啟用 ACI 須取得成員國合格多數同意，目前仍被視為備案。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 周二與捷克總理費亞拉 (Petr Fiala) 會晤後在柏林對媒體表示：「我們正逼近與美國關稅爭端的關鍵時刻。我們需要的是一項公平、可靠且能維持低關稅的協議，否則將在當前經濟不穩之際帶來更大不確定性。」