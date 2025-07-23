鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 21:10

‌



根據《路透》7 月 17 日至 23 日所做的最新調查，儘管美國聯準會 (Fed) 面臨日益升高的政治干預壓力，多數經濟學家仍預期本月底不會降息。不過，隨著川普不斷公開攻擊 Fed 主席鮑爾，並有部分官員轉向支持提前降息，外界對於 Fed 的獨立性也出現警訊。

調查：川普施壓Fed引發獨立性危機 7月不降息但內部分歧已現(圖：REUTERS/TPG)

川普頻繁施壓 官員立場轉變引關注

‌



《路透》調查顯示，接受額外提問的 50 位經濟學家中有 36 人 (占比 72%) 表示擔憂 Fed 在政治壓力下失去獨立性，其中有 10 人直言「非常擔憂」，僅有 14 人表示不擔心。Rabobank 美國高級策略師 Philip Marey 指出：「我現在比幾個月前更擔心 Fed 獨立性，主要原因是理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 的表現，他們與決策共識的分歧很明顯。」

美國總統川普近來幾乎每天都透過社群平台對鮑爾發動言語攻擊，抱怨 Fed 遲遲不降息。市場觀察人士指出，在川普主導的關稅政策推升通膨之際，川普對 Fed 持續施壓，恐引發決策動搖。

目前大多數聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員仍主張觀望，但包括監理副主席鮑曼與理事華勒等川普任命的官員，近期則公開支持最早在 7 月 30 日的會議上啟動降息。華勒甚至在上周表示，若川普邀請他接任主席一職，他會接受提名。

7 月利率按兵不動已成定局 九月降息機率過半

儘管 Fed 內部出現立場分歧，但 105 位受訪經濟學家一致認為，Fed 將在 7 月 29 日至 30 日會議上維持基準利率不變，繼續停留在 4.25% 至 4.50% 區間。整體市場也未對 7 月降息有太多押注。

不過，市場普遍預期 9 月降息機率升高。根據調查，有 56 位經濟學家 (占比 53%) 預估 Fed 將在 9 月降息一次，這與利率期貨的反映相符。不到三分之二的受訪者認為 Fed 今年最多降息兩次，近兩成甚至預期全年不會降息。

至於 2025 年底前利率走勢，目前仍無明確共識。受訪者普遍等待川普「對等關稅」政策在 8 月 1 日的落實情況，這項關稅原訂 7 月 9 日啟動，但後續延長至 8 月。巴克萊 (BCS-US) 高級經濟學家 Jonathan Millar 指出：「關稅可能一方面推高通膨，也可能抑制經濟成長，這種不確定性正是 Fed 選擇按兵不動的理由之一。」

經濟轉疲、美元走弱 幣值與股市已隱性寬鬆

除了貨幣政策本身，部分學者也指出，近期美元走弱與股市上揚，已對金融條件產生實質寬鬆效果。Millar 表示：「即便利率未動，過去幾個月實質上已出現顯著的寬鬆。」

《路透》調查顯示，經濟學家預估，美國通膨將持續高於 Fed 的 2% 目標至 2027 年。另一方面，聯邦政府支出也可能為未來通膨埋下伏筆。川普近日推動的重大支出法案，預計將讓美國債務總額從目前的 36.2 兆美元再擴增 3.4 兆美元。