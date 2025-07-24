鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 00:33

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美國與歐盟正加緊協商，盼在 8 月 1 日川普設定的關稅期限前達成貿易協議，避免陷入全面貿易戰。綜合外媒周三 (23 日) 報導，雙方正接近敲定一項協議，力拚在 8 月 1 日前敲定，將對大多數歐洲進口產品徵收 15% 關稅，作法類似美國總統川普本週與日本達成的關稅協議。

拚8月前拍板！美歐關稅談判加速 傳擬定15%方案避川普重稅(圖：REUTERS/TPG)

根據知情外交官透露，歐盟成員國已準備接受 15% 的關稅基準，並希望涵蓋汽車產業。不過，部分超出配額的鋼鋁產品，可能仍面臨 50% 的高額關稅。知情人士指出，談判雖取得進展，但最終仍需川普拍板定案，而他的決定仍具高度不確定性。

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條件鬆動換取協議 雙方加速談判

雙方近周已大幅加快協商速度，力拚在 8 月 1 日前避免美方對歐盟大多數商品加徵 30% 懲罰性關稅。據悉，美歐兩周前已接近達成協議，但談判一度因川普威脅加徵高關稅而停擺。知情人士透露，美方官員強調，談判仍具流動性，並無立即宣布協議的計畫。

美歐擬互相取消部分產品的關稅，包括飛機、烈酒與醫療器材。對於藥品、半導體與特定製造設備等項目，亦可能列入豁免名單，視美方需求調整。布魯塞爾方面也盼藉協議保障未來不會針對特定產業 (如藥品與半導體) 再祭出額外關稅，雙方正研議設定稅率上限。

歐盟備好反制清單 若談判破局將動用反脅迫工具

若談判破裂，歐盟已準備一份約 930 億歐元 (約 1,090 億美元) 規模的報復性關稅清單，稅率將比照美方預定的 30%。歐盟亦考慮啟動「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument, ACI)，此為歐盟最具威嚇性的貿易手段，可對美國科技巨擘課稅、限制投資，甚至限制美企進入歐洲市場。此舉須取得成員國合格多數支持，目前有愈來愈多國表態贊成。