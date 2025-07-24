〈房產〉雙貸族7年暴增10萬人逼近40萬大關 高槓桿操作提防市場風險拉高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-24 10:21

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市場景氣不佳，加上房貸限制多，許多有殼一族若不是要信貸補缺口，就要靠信貸度時機。房仲業者觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙貸族」人數，在 2025 年 4 月達到 39.8 萬人，創下歷史新高。

疫情後，房貸、信貸雙貸族暴增高達10萬人。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自疫情後房價持續高漲，加上通膨帶動生活費，令不少民眾僅能房貸、信貸雙軌並行，長此以往，若槓桿操作太大，恐有財務危機。

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根據聯徵中心最新數據，自 2012 年有統計以來，歷年 4 月雙貸族人數皆保持約 28-30 萬人區間，直至 2019 年這一波房市多頭開始，雙貸族人數逐漸攀升，不僅突破 30 萬人大關，到今年 4 月為止，已逼近 40 萬人，總計自 2019 年 4 月至 2025 年 4 月為止，7 年時間暴增 10 萬 3863 位雙貸族，換算增幅高達 35.3%；另外，雙貸族人數不僅創下新高，每人平均背負的房貸金額高達 619 萬元、信貸金額約 112.8 萬元，歷年最高。

賴志昶指出，自疫情後的房市多頭，令全台房價增幅紛紛拉大，初期在房市過熱期間，不少購屋族看到市場持續火熱，深怕現在不進場以後便買不起，因此就算頭期款資金不足，也寧願經由信貸補上資金缺口，但在近期限貸氛圍濃厚，此類雙貸方案已少見於市場，因此研判近期適逢貸款延撥情況，雙貸人數仍持續攀高，除房價高漲有關之外，股市投資風氣較盛，亦吸引有房族持續向銀行借錢加碼投資。