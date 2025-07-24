〈房產〉雙貸族7年暴增10萬人逼近40萬大關 高槓桿操作提防市場風險拉高
鉅亨網記者張欽發 台北
市場景氣不佳，加上房貸限制多，許多有殼一族若不是要信貸補缺口，就要靠信貸度時機。房仲業者觀察聯徵中心最新統計，全台同時持有房貸、信貸的「雙貸族」人數，在 2025 年 4 月達到 39.8 萬人，創下歷史新高。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自疫情後房價持續高漲，加上通膨帶動生活費，令不少民眾僅能房貸、信貸雙軌並行，長此以往，若槓桿操作太大，恐有財務危機。
根據聯徵中心最新數據，自 2012 年有統計以來，歷年 4 月雙貸族人數皆保持約 28-30 萬人區間，直至 2019 年這一波房市多頭開始，雙貸族人數逐漸攀升，不僅突破 30 萬人大關，到今年 4 月為止，已逼近 40 萬人，總計自 2019 年 4 月至 2025 年 4 月為止，7 年時間暴增 10 萬 3863 位雙貸族，換算增幅高達 35.3%；另外，雙貸族人數不僅創下新高，每人平均背負的房貸金額高達 619 萬元、信貸金額約 112.8 萬元，歷年最高。
賴志昶指出，自疫情後的房市多頭，令全台房價增幅紛紛拉大，初期在房市過熱期間，不少購屋族看到市場持續火熱，深怕現在不進場以後便買不起，因此就算頭期款資金不足，也寧願經由信貸補上資金缺口，但在近期限貸氛圍濃厚，此類雙貸方案已少見於市場，因此研判近期適逢貸款延撥情況，雙貸人數仍持續攀高，除房價高漲有關之外，股市投資風氣較盛，亦吸引有房族持續向銀行借錢加碼投資。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，下半年面臨全球地緣政治影響，又有「關稅帝君」干擾金融環境，市場波動風險提高，加上央行推出信用管制措施以來，房市前景不明朗，過去不少房貸族以房增貸，或是再借信貸放大操作槓桿，當遇股市下殺或房市翻轉之際，恐難以收拾，投資者應審慎評估，當利率攀升，銀根持續緊縮下，寧可保守以對，以免後悔莫及。
- 檳城漲勢吸金，資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 五大行庫房貸利率再創金融海嘯後新高 長達170個月2%以下成往事
- 一表看全台購屋壓力加重最多五縣市 台中增壓最大
- 開口發問就能找房子 「永慶AI特助」寫台灣房產科技發展新篇章
- 台中重劃區財氣旺 這里所得五年增7成躋身百萬里
下一篇