〈房產〉開口發問就能找房子 「永慶AI特助」寫台灣房產科技發展新篇章

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-22 16:18

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永慶房產集團業務總經理葉凌棋(左)和永慶房屋總經理吳良治(右)，共同宣布房仲業「不用找，只要問」的時代來臨。(圖：永慶提供)

房仲業「不用找，只要問」時代來臨！永慶房產集團推出「永慶 AI 特助」房產科技，消費者只要在 LINE 上向「永慶 AI 特助」發問，「永慶 AI 特助」就會自動推薦物件，甚至為消費者分析物件特色、實價登錄行情與社區優勢等，讓消費者享有「不用找，只要問」的劃時代找屋體驗。身為科技房仲領航者的永慶房產集團，運用 AI 技術翻轉傳統找房模式，引領產業邁入全新 AI 房仲時代，讓消費者找房「不用找，只要問」。

買房過程中，有很多資訊、知識、甚至經驗都需要找，找物件、找仲介、甚至是找評價，消費者要在龐大的資訊裡一條一條查找、分析，不但花時間，還可能越看越焦慮，「找房之旅」看似簡單愉快，其實背後充滿資訊焦慮和決策壓力。隨著 ChatGPT 等 AI 機器人出現，只要開口問，AI 機器人就像私人特助，幾秒內整理海量的資料，並分析出有用的答案。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，隨著 AI 的出現，我們看到「問的時代」來臨了，因此決定再次帶領產業升級，提供消費者「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

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「永慶 AI 特助」所引領的「不用找，只要問」找屋模式，將房產科技從「以物件為中心」進化為「以客戶為中心」，打造出「個人化買賣屋平台」！在 AI 房仲時代下，消費者不僅能夠享有更即時、客製、精準且容易上手的科技服務，再搭配永慶經紀人員的誠實服務與集團的保障，為消費者帶來簡單便利、安全有保障的個人化購售屋體驗。葉凌棋總經理表示，永慶最新的 AI 科技工具，讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶 AI 特助」就好，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。

永慶房產集團再次領先業界推出升級產業的 AI 服務絕非偶然！永慶房屋總經理吳良治表示，創新是永慶的 DNA，早在創立之初，永慶就已致力開發房產科技，帶給消費者便利高效的數位工具，近年永慶 AI 服務更是連獲「亞洲科技卓越獎」、「IIA 國際創新獎」等國際大獎的肯定。因此在「問的時代」來臨時，永慶可立刻升級服務，推出「永慶 AI 特助」，帶領消費者進入「不用找，只要問」的時代。

「永慶 AI 特助」導入大數據、自然語言處理等 AI 技術，開發三大亮點服務：「找房問 AI」、「特色問 AI」、「社區問 AI」。在「找房問 AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件如：採光好、3 房格局、備有電梯等，AI 特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問 AI」，便可向 AI 特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問 AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI 特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI 特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

「永慶 AI 特助」導入自然語言處理和大數據等 AI 技術，能夠理解消費者的口語詢問，根據條件自動推薦房屋。(圖：永慶提供)

此外，「永慶 AI 特助」也整合了「AI 導覽」、「AI 煥裝」科技工具。在「AI 導覽」中，AI 特助將以短影音方式介紹物件資訊，幫助消費者快速掌握物件特色；「AI 煥裝」則可幫助消費者了解房屋裝潢後的可能模樣，提前想像未來的家。提供五大房產科技服務的「永慶 AI 特助」已在通訊軟體 LINE 上線，現在消費者只需要在 LINE 上向「永慶 AI 特助」正確發問，「永慶 AI 特助」就能理解消費者的問題，並快速提供相關的住宅資訊。

為了讓消費者知道「永慶 AI 特助」的服務潛力，永慶拍攝 2 支全新廣告《不用找，只要問 - 社區篇》與《不用找，只要問 - 煥裝篇》中，以 3 個「找」的故事：四處奔波尋找好物件、花費大量時間探訪周遭生活圈、對於房屋裝潢拿不定主意，帶出消費者找房時的痛點；也展現永慶引領的 AI 房仲時代下，消費者不需要到處奔波，只要在家詢問「永慶 AI 特助」，AI 就會找到物件、導覽物件周圍生活機能、甚至提供裝潢風格示意，凸顯「不用找，只要問」的找房新趨勢。

吳良治總經理表示，隨著永慶 AI 房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。歡迎消費者在 LINE 上搜尋「永慶 AI 特助」，就可以享受 AI 帶來的「不用找，只要問」全新購屋體驗。