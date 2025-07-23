〈房產〉一表看全台購屋壓力加重最多五縣市 台中增壓最大

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-23 09:07

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依內政部公布的數據，2024 年第四季的全國房貸負擔率為 46.62%，房價所得比 10.76 倍，也就是說購屋民眾幾乎要不吃不喝 11 年才有機會買房上車，顯見當前的購屋壓力仍然相當沉重。觀察近一年全台各縣市的變化，台中市以 6.02% 的年增幅列首位。

全台購屋壓力加重最多五縣市以台中增壓最大。(鉅亨網記者張欽發攝)

台中市房貸負擔率從 2023 年第四季的 50.24% 攀升至去 (2024) 年第四季的 56.26%，其後依次是高雄市、增加 5.87%；新北市、增加 5%；嘉義縣、增加 4.67%；台南市、增加 4.59%。

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中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然受第七波房市信用管制、央行加強金檢等政策影響，第四季的房市溫度略有降溫，房貸負擔率亦較上一季小幅下滑，但目前全台房貸負擔率仍高達 46.62%，持續維持在相對高檔的水位，這也就意味著購屋民眾每月須拿出接近一半的可支配所得用於償還房貸，不僅可能會壓縮到家庭日常開支，影響生活品質，而且若未來經濟成長動能減弱或出現房市反轉，房貸族的還款壓力勢必也會隨之加重，甚至可能導致資金周轉困難或產生違約風險。

對於台中市房貸負擔率增加最多，莊思敏指出，目前台中房貸負擔率已攀升至 56.26%，房貸所得比達 12.98 倍，購屋壓力僅次於雙北地區。近年在科技產業與重大建設利多推動下，台中房市表現亮眼，吸引大量建商及購屋族群湧入，新建案房價屢創新高，尤其七期新市政中心、水湳經貿園區更是不乏單價 8、9 字頭以上的豪宅產品。

而一向被視為「購屋天堂」的嘉義縣也榜上有名，對此，莊思敏指出，受惠於台積電、嘉科、馬稠後產業園區、高鐵特區等利多題材的挹注，嘉義縣房市交易量能扶搖直上，依據內政部不動產資訊平台統計，2024 年第 4 季嘉義縣平均房價達每坪 20.64 萬元，較前一年同期的 17.2 萬元大幅成長，年漲幅高達 2 成，漲勢相當驚人。