〈房產〉2025上半年雙北低總熱區出爐 淡水區還有2字頭房價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-23 12:27

‌



政府提供新青安政策貸款金額最高 1000 萬元，因此總價 1200 萬元以下物件成主流產品，台灣房屋集團趨勢中心統計 2025 年上半年實價登錄，雙北市總價 1200 萬元以下住宅的交易，以淡水區 625 件的交易量，奪下雙北低總熱區的寶座，新市鎮的新市二路三段也成為新北低總宅最熱門路段。

2025上半年雙北低總熱區出爐，淡水區還有2字頭房價 。(鉅亨網記者張欽發攝)

而新北市板橋區和三重區今年上半年各有超過 200 筆交易；而台北市則以中山區 114 件奪冠，其次為北投區和萬華區，其中台北市低總宅最熱門路段為林森北路。

‌



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，低總價住宅分為三大類，一種是「機能老套房」，交通便捷機能完整，不過地段單價高，因此多半坪數小、屋況老，如中山區，低總宅平均總價 861 萬元，平均坪數僅 11.4 坪，又以林森北路和新生北路二、三段周邊的套房供給量最多。

而新北蛋黃區的板橋，因商業機能高與四鐵共構等交通優勢，不乏 20 坪以下的小宅或套房產品，即使部分小宅成交單價達 7、8 字頭，高機能但低總價的特色，成為置產、首購族的首選。

另外一種為「重劃區新屋」，想買新又買大的小資家庭，就只能往低單價區購屋，例如淡水區平均總價 787 萬元、單價 29.7 萬元，但是平均坪數高達 29 坪，交易集中在新市鎮，具有「單價低、坪數大、屋齡新」的特色，總價千萬左右的房價，成為預算有限但重視空間的家庭型首購族首選。

第三種則是「蛋白區老宅」，蛋白區單價低，亦不乏 30 年以上公寓華廈產品，公設比低實用性高，例如北投區低總宅平均總價 820 萬元、平均單價 47.3 萬元，中和街就有不少老公寓交易，此外溫泉路，不乏溫泉宅、度假套房等中古低總價物件。第一建經研究中心副理張菱育表示，限貸令下對於多屋族有諸多限制，對於首購族則友善許多，因此也是目前市場主力。雖然下半年房市走勢仍待觀察，但首購族對於低總價產品的剛性需求，將提供一定支撐力。