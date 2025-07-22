〈房產〉台中重劃區財氣旺 這里所得五年增7成躋身百萬里

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-22 12:20

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重劃區不只是帶動房價，區內居民的所得也見增長趨勢。房仲業者根據財政部最新所得資料，統計台中各村里五年來的平均所得增幅，其中北屯區的四民里，2023 年平均所得突破百萬元，較 2019 年大增 75.4%，增幅為全市之冠。

台中重劃區財氣旺 ，四民里所得五年增7成躋身百萬里。(圖：台灣房屋提供)

同時，西屯區的龍潭里，平均所得也在五年之間從 91.1 萬元增加至 154.8 萬元，增幅將近 7 成，排名第二；增幅季軍的北屯區舊社里，五年來平均所得也增加超過 6 成；西區的公舘里、烏日的湖日里，也雙雙以逾 4 成的增幅擠進前五名榜單。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台中平均所得破百萬的村里，2019 年僅 23 個，到了 2023 年已多達 60 個，新進的百萬里，多半與重劃區開發有關。

平均所得增幅最高的北屯區四民里，就坐落十四期、十一期之間；亞軍的西屯區龍潭里，轄區包括了享有「米其林商圈」美譽的單元二北側；季軍的北屯舊社里，更有總站特區、單元十二雙重劃區加持；第五名的烏日湖日里，則地跨舊市區與高鐵特區，僅第四名的西區公舘里是無重劃區議題的成熟市區，重劃區儼然成了推升所得的特效藥。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，重劃區的公建題材豐富，不動產增值速度快，居民出售不動產後，不僅財產交易所得大幅增加，售屋款暫存入銀行，也拉升利息所得；加上成熟精華區七期、十一期供需飽和，比鄰的新興重劃區十四期和單元二，吸引不少外溢的高收入民眾，拉高重劃區村里近年的平均所得，使所在村里於平均所得增幅排行榜中稱霸。

台中平均所得增幅前五名的村里中，西區公舘里是唯一沒有重劃區題材加持的村里。