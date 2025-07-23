台中捷運綠線文心崇德G6站聯開案動工 日勝生集團投資17億元開發
鉅亨網記者張欽發 台北
「台中捷運綠線文心崇德 G6 站土地開發共構大樓」今 (23) 日舉行開工動土典禮，此一聯開案由市府與中華郵政合作，並由日勝生 (2547-TW) 及集順生活科技共同投資，總投資金額預估逾 17 億元，未來將興建結合郵局、商場及集合住宅功能的地上 27 層、地下 5 層複合式大樓。
台中市政府秘書長黃崇典指出，G6 站基地位於文心路四段與崇德路二段交叉口，鄰近北屯、潭子及豐原區交界樞紐，商業活動與居住機能發達，未來預計與捷運紅線交會，串聯一中商圈、洲際購物中心、潭雅神綠園道等重要節點。此案完工後，預期將有效帶動區域產業發展、創造就業機會、提升捷運運量，進一步促進捷運永續營運；他也希望在捷運藍線周邊的地主也能投入聯合開發的行列，一同落實台中成為「捷運城市」目標。
捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運土地開發是國際軌道經濟發展的主流趨勢，也是都市轉型的重要契機。目前台中捷運綠線共規劃 7 處土地共構開發基地，其中四維國小 G5 站已於今年 2 月完成主結構體，預計 2026 年 7 月完工交屋；文華高中 G8 站則已順利完工，目前正預備辦理公開標售作業。
除台中捷運綠線文心崇德 G6 站聯開案今日正式動工，其餘如文心櫻花 G8a 站、市政府站 G9-1、南屯站 G11 都正進行設計規劃，綠線土開最後一席的市政府站 G9-2 也將啟動招商。未來將引入辦公、商場、住宅、旅館等多元產品，提升建物價值、匯聚人潮、促進產業，全面打造綿密且機能完善的捷運生活網絡。
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