鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-21 21:21

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綜合外媒周一 (21 日) 報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 連番針對貿易談判、對中政策及聯準會 (Fed) 運作發表強硬言論，顯示川普政府在 8 月 1 日關稅大限前，正重新布局對外經濟與金融政策方向，內容涵蓋中國石油進口、俄羅斯制裁與 Fed 潛在改組等敏感議題，牽動市場與國際關係走勢。

美財長：不急於簽協議 對中談判將聚焦石油與國安問題(圖：REUTERS/TPG)

貝森特強調，政府不會為了追趕時程而草率敲定協議。他接受《CNBC》專訪時表示：「我們不會為了成交而成交，重點是協議的品質。」至於是否對進展順利的國家延長 8 月 1 日的關稅期限，他表示將由總統川普決定。

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石油交易恐成談判新戰場

針對中國，貝森特語氣轉趨尖銳。他表示「近期將展開對中會談」，並首次公開點名中國「大量購買受制裁的伊朗與俄羅斯石油」，已非單純貿易問題，而涉及國安層面。他指出，這些行為違反美國制裁政策，將納入新一輪對中談判議題。

貝森特也透露，川普政府可能針對與受制裁國家進行能源交易的國家祭出高達 100% 的「次級關稅」作為懲罰手段。他並呼籲歐洲盟國若美方實施相關措施，應「跟進而非空談」，強化對俄政策一致性。

此外，他強調川普已明確表態，若在 50 天內未與相關國家達成協議，美國將課徵「非常嚴厲的關稅」，進一步提高談判壓力。

川普不急推進、聚焦對美有利協議

在與中國、日本、歐洲等主要貿易夥伴談判持續進行之際，川普政府選擇放慢節奏。貝森特指出，對日談判不會受日本國內政治變動影響，美方關注的始終是「對美國最有利的條件」。

他也提及對中國的結構性改革要求，包括縮減對出口導向經濟的依賴，稱「中國應展開一場重大的再平衡」。

Fed 改革呼聲升溫 鮑爾去留引關注

除了貿易議題，貝森特也罕見對 Fed 提出制度性批評，表示應「重新檢視整個 Fed 組織是否成功達成其使命」。他表示：「如果這是聯邦航空總署 (FAA)，出現這麼多錯誤，早就該回頭檢討。」

他對 Fed 近期 250 億美元辦公大樓翻修支出與通膨判斷失誤表示不滿，並質疑其專業：「他們老是恐嚇說關稅會造成通膨，但我們幾乎看不到。」

針對鮑爾是否可能遭川普撤換，貝森特並未正面否認，但強調總統會「廣泛蒐集意見」再做決定。他本人也被視為潛在接任人選之一。

貝森特表態支持寬鬆貨幣政策，認為在通膨放緩的環境下，Fed 應考慮進一步降息。他強調：「我們擁有漂亮的通膨數據，Fed 卻還卡在老思維裡。」