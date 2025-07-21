鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-21 20:00

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全球最大披薩連鎖品牌達美樂披薩 (Domino’s Pizza, Inc.) 周一 (21 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/15) 財報，儘管獲利略遜市場預期，但美國同店銷售成長優於預期，顯示旗下外送與門市自取業務回溫，帶動盤前股價一度上漲逾 6%。

〈財報〉達美樂披薩Q2美國同店銷售勝預期 盤前股價漲逾6%(圖：REUTERS/TPG)

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根據財報，達美樂披薩第二季美國同店銷售年增 3.4%，優於 LSEG 匯整分析師預估的 2.21%。這是達美樂自 2024 年第一季以來首度超出市場預期，且幅度創下一年多來最大紀錄。公司執行長威納 (Russell Weiner) 表示，美國的外送與自取表現皆有成長，帶動整體市佔提升。

達美樂表示，包括起司鑲邊披薩在內的新產品推出，以及透過會員獎勵機制提供的促銷活動，有效吸引追求高性價比的消費者。這些策略幫助企業在通膨與關稅政策不確定性仍存的經濟環境下穩住業績，特別是在消費者更傾向選擇外送餐點而非高價堂食的趨勢中受惠。

該公司第二季營收成長 4.3% 至 11.5 億美元，符合市場預期。國際同店銷售年增 2.4%，優於原預期的 1.71%。不過淨利下滑 7.7%，至 1.31 億美元，主因為投資項目表現不佳，以及有效稅率從去年同期的 15% 跳升至 22.1%。每股獲利報 3.81 美元，略低於市場預期的 3.94 美元，為近 11 季來第二次低於預期。