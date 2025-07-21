鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-21 19:40

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富國銀高層被卡中國！中方證實涉「刑事案件」調查(圖：REUTERS/TPG)

中國外交部發言人郭嘉昆在北京例行記者會上表示：「毛晨月女士因涉及一起正在辦理的刑事案件，根據中國法律被依法採取限制出境措施。」他稱這是「個別司法案件」，並未透露具體案情，但強調毛晨月須依法配合調查，中方也會依法保障其合法權益。

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毛晨月出生於上海，目前擔任富國銀行駐亞特蘭大董事總經理，負責國際保理與跨國企業營運資金策略。她近期甫當選國際保理組織 FCI 主席，是業界具代表性的人物。根據彭博先前報導，富國銀行在她進入中國後即遭限制離境，目前已暫停所有前往中國的差旅安排。該銀行在中國僅設有北京與上海兩個分支機構，業務規模遠小於其他華爾街同業。

對於毛晨月遭限制出境一事，富國銀行拒絕評論。上周該行曾表示，正透過適當管道協助毛晨月返美。

《路透》引述知情人士指出，毛晨月持有美國國籍。她被限制出境的確切時間尚不明，但事件已引發外界對中國執法程序與外籍人員風險的疑慮。

美中關係持續緊張之際，此案恐進一步打擊外資信心。美中貿易全國委員會主席史坦 (Sean Stein) 表示，已有會員企業為此案向該會尋求協助，他呼籲中國應提供更多透明資訊，讓企業能夠自行評估風險。