鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-21 16:40

‌



多家外媒報導，美國總統川與與中國國家主席習近平，可能在 10 月底至 11 月初於韓國舉行的 APEC 峰會前後會面，或於峰會期間場邊舉行會談。中國外交部發言人周一 (21 日) 對此表示，目前沒有可以提供的資訊。

「川習會」傳在APEC前登場 中國外交部回應了。(圖:shutterstock)

中國外交部周一舉例行記者會，被要求是否能證實中美元首或將在未來幾個月內會面時，發言人郭嘉回應，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的資訊。

‌



《南華早報》引述消息人士報導，川普有可能在 APEC 峰會之前先造訪中國，或選擇在會議期間於場邊與習近平會晤。韓國媒體透露，習近平預計出席在慶州舉辦的活動，但川普是否參加目前尚未確認。

本月稍早中國外長王毅與美國國務卿盧比歐，舉行首次面對面會議，可能是促成川習會面的重要一步。盧比歐在會後告訴記者，雙方都有強烈意願，希望兩國領袖見面。美中兩國領袖上月通話時，習近平也邀請川普及第一夫人梅蘭妮訪中。

市場分析師認為，川習兩人於 APEC 會前在中國舉行會晤，或於峰會期間場邊會談是最有可能的情境。由於川普 2017 年曾造訪北京，這次他可能選擇上海或其他城市，以彰顯不同。

美中雙方近期持續營造有利氛圍，尤其在貿易、稀土、科技出口等議題上已有初步成果。

外交觀察人士認為，與習近平相比，川普更渴望促成此次會晤，這使北京在談判中握有優勢。歐亞集團高級分析師 Jeremy Chan 表示，兩人會晤取決於中國的態度。「如果能成行，川普明天就會搭機飛往北京。」