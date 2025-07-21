鉅亨網編譯段智恆 2025-07-21 21:00

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〈財報前瞻〉獲利承壓、平價車難產 特斯拉Q2業績備受考驗(圖：REUTERS/TPG)

根據 FactSet 調查，分析師預期特斯拉第二季每股獲利為 0.39 美元，營收約為 221 億美元，均低於去年同期的 0.52 美元與 255 億美元。主要拖累因素為新車交付量年減 13.5%，僅約 38.4 萬輛。

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新車與補貼政策雙重壓力

華爾街對於特斯拉能否在下半年提振銷售看法分歧。Baird 分析師 Ben Kallo 持中立立場，認為受限於平價車款延後發布與美國取消電動車購車補貼，全年獲利預測恐面臨下修。他給予「持有」(Hold) 評等，目標價每股 320 美元。

另一方面，RBC 分析師 Tom Narayan 給予「買進」(Buy) 評等，目標價 319 美元，預期特斯拉仍有望於年底推出平價車款，帶動需求回升。

除新車議題外，法案層面亦牽動特斯拉營收。川普政府近期取消對加州排放標準的豁免，恐將影響特斯拉仰賴的「零排放車額度」(ZEV credits) 收入。第一季該項收入達 5.95 億美元，但 Wells Fargo(WFC-US) 分析師 Colin Langan 預估第二季起將大幅下滑，並給予「賣出」(Sell) 評等與 120 美元的目標價。

AI、機器人與馬斯克焦點

除汽車銷售表現與政策利空外，投資人也期盼財報會議能揭露更多關於 AI 應用進度與機器人計畫的細節。特斯拉已於 6 月在德州奧斯汀啟動無人計程車 (Robo-taxi) 試營運，並預告 2026 年起將大規模銷售人形機器人。分析師普遍預期本季財報會有更多這方面的更新。

此外，馬斯克近期也成為市場關注焦點。他 5 月離開華府後與川普針鋒相對，甚至揚言另組新政黨。上周末他又表示已重返辦公室夜宿，公司治理與個人動向持續成為市場討論焦點。

目前特斯拉本益比約為 2025 年預估盈餘的 180 倍，估值高度依賴市場對馬斯克的信任與願景。選擇權市場預估財報公布後股價將波動約 7%，過去四次財報平均波動幅度為 11%，其中有三次上漲、一次下跌。