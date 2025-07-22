鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 00:30

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一 (21 日) 表示，若川普總統決定自 8 月 1 日起如期實施對貿易夥伴的高關稅，將可進一步「對這些國家施加壓力」，促使其與美國達成更有利的貿易協議。此番言論顯示，美方將關稅視為延長談判籌碼，而非單純的最後期限。

8月1日關稅大限將至！美財長稱高稅率有助逼出好協議(圖：REUTERS/TPG)

貝森特接受《CNBC》採訪時表示，「我們會看總統的決定」，但他也指出，若真的如期恢復關稅，「我認為更高的關稅將對這些國家形成更多壓力，讓它們提出更好的協議」。他並強調，政府更重視協議的品質，而非是否能在 8 月 1 日之前簽成。

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川普政府 4 月 2 日宣布對主要貿易夥伴祭出高達 40% 的懲罰性關稅，並多次延後實施時間，目前最新期限訂於 8 月 1 日。外界對此看法分歧，一方面進口商與投資人擔憂關稅可能成真，另一方面也有人認為這只是川普施壓談判的策略。

貝森特進一步透露，政府已告知貿易夥伴，高關稅水準「有可能回到 4 月 2 日的水準」，並指出「我們會持續談判，但不會為了成交而急於簽署協議」。他強調：「重要的是協議的品質，不是簽署的時點。」

川普政府近期多位官員強調 8 月 1 日為「硬性期限」。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 日前也表示：「8 月 1 日之後各國仍可繼續與我們談判，但將必須開始繳納關稅。」