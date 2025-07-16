鉅亨網編譯段智恆 2025-07-16 21:10

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《彭博》周三 (16 日) 報導，儘管微軟 (MSFT-US) 在人工智慧 (AI) 領域砸下數百億美元，並大舉將旗下產品「Copilot」導入 Windows、Office 和 Bing 等服務，卻仍難撼動 ChatGPT 在一般用戶心中的地位。根據 Sensor Tower 最新數據，OpenAI 推出的 ChatGPT 手機應用程式下載量已突破 9 億次，而微軟的 Copilot 僅約 7,900 萬次。

微軟衝刺消費者AI市場 Copilot苦戰難敵ChatGPT(圖：REUTERS/TPG)

這對微軟而言是一場「非贏不可」的戰役。D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示：「如果他們贏不了，那就會是別人贏了。」

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產品線分裂、體驗不一 用戶偏好外部選擇

微軟目前主推三種 Copilot 產品：一是協助開發者寫程式的工具、二是整合 Outlook 和 Word 的辦公助手、三是設計給一般消費者的個人助理。然而許多用戶，包括資料分析主管 Tyson Jominy，都傾向在下班後改用 ChatGPT 或 X 的 Grok，而非繼續使用微軟 Copilot。

為了提升使用者體驗，微軟於 15 個月前延攬英國 AI 創業者蘇雷曼 (Mustafa Suleyman) 領軍消費者 AI 團隊。他主張將消費者版 Copilot 完全從企業版拆分，並重寫底層架構。然而這一過程並不順利：部分原本在安卓 (Android) 裝置上的整合功能遭移除，引發用戶抱怨；Bug 和系統異常亦時有所聞，例如無預警中斷對話、記憶功能失效等。

此外，蘇雷曼強調「產品至上」理念，主張 AI 工具應協助人類更好地理解世界，而非執著於發展出超越人類智慧的通用 AI。他坦言微軟內部也受限於 Windows 系統僅能一年幾次更新的節奏，難以與其他平台快速迭代的作法匹敵。

系統限制與行銷困境 難改滲透率落後

雖然微軟努力透過廣告拉抬知名度、試圖吸引年輕用戶群，但現實是，安卓和 iOS 兩大行動系統皆由競爭對手掌控，微軟在行動端並無絕對優勢。即便 Copilot 在 4 至 6 月期間的月活躍用戶數成長了 76%，達到 2,300 萬，成長速度仍落後主要對手。

回顧過去，微軟也曾推出語音助理 Cortana，當年承諾可幫用戶安排行程、寄信、甚至設定定位提醒，如今 Copilot 在 Windows 上卻連開啟 Outlook 或調整音量都無法做到。

蘇雷曼為此導入每六周一輪的產品開發流程，鼓勵團隊實驗、接受失敗、快速修正。但儘管如此，許多功能仍未達用戶期待。舉例來說，Copilot 雖具備語音與圖像辨識功能，卻可能出現將「旅行充電器」誤解為電動車充電站等荒謬結果，甚至經常提供無效購物連結。

用戶觀望氣氛濃 重建信任任重道遠

儘管遭遇不少挑戰，Copilot 仍吸引了一些願意嘗試的新用戶。芝加哥一名編輯 Shamontiel Vaughn 就曾對其語音功能感到驚艷，系統第一次就正確唸出她的名字，這點連人類都很難做到。然而，下一秒 Copilot 卻無法回答她的問題，讓她從「非常驚喜」變成「立刻失望」。

她說，Copilot 是一個「可有可無」的工具，「有它挺方便，但也不是不能沒有它。」