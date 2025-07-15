鉅亨網編譯段智恆 2025-07-15 21:20

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《彭博》周二 (15 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 宣布已與美國稀土礦業公司 MP Materials(MP-US) 簽署一項價值 5 億美元的長期合作協議，將在美國境內採購關鍵稀土材料，用於製造 iPhone 等消費性產品。此舉被視為蘋果深化供應鏈在地化、降低對中國依賴的重要一環，亦呼應美中貿易緊張局勢下的戰略資源重組。

稀土不靠中國！蘋果斥5億美元投資MP 布局美國供應鏈(圖：REUTERS/TPG)

根據蘋果周二聲明，雙方將在德州合作興建一座新工廠，設置針對蘋果產品訂製的釹磁鐵 (neodymium magnets) 生產線，並預計創造數十個製造與研發職缺。此筆支出也被納入蘋果先前承諾的「四年在美投資 5,000 億美元」計畫之中。MP Materials 股價受此消息激勵周二盤前大漲 9%，蘋果股價則變動不大。

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MP Materials 是美國唯一擁有稀土礦場的企業，目前在加州 Mountain Pass 營運稀土開採與處理設施。上周，美國國防部才宣布對 MP 投資 4 億美元，協助其擴充磁鐵產能、穩定軍工與科技應用所需關鍵材料供應。該投資案亦獲得摩根大通與高盛合計 10 億美元融資支持，用於新廠建設。

雙方也將合作在 Mountain Pass 建立稀土回收系統，藉由回收蘋果產品中的稀土材料，重新投入供應鏈，並研發新型磁鐵材料與先進加工技術，提升磁性表現與製程效率。蘋果執行長庫克表示：「稀土材料是先進科技不可或缺的元素，這項合作將強化美國對關鍵資源的掌握能力。」