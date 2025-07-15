稀土不靠中國！蘋果斥5億美元投資MP 布局美國供應鏈
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周二 (15 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 宣布已與美國稀土礦業公司 MP Materials(MP-US) 簽署一項價值 5 億美元的長期合作協議，將在美國境內採購關鍵稀土材料，用於製造 iPhone 等消費性產品。此舉被視為蘋果深化供應鏈在地化、降低對中國依賴的重要一環，亦呼應美中貿易緊張局勢下的戰略資源重組。
根據蘋果周二聲明，雙方將在德州合作興建一座新工廠，設置針對蘋果產品訂製的釹磁鐵 (neodymium magnets) 生產線，並預計創造數十個製造與研發職缺。此筆支出也被納入蘋果先前承諾的「四年在美投資 5,000 億美元」計畫之中。MP Materials 股價受此消息激勵周二盤前大漲 9%，蘋果股價則變動不大。
MP Materials 是美國唯一擁有稀土礦場的企業，目前在加州 Mountain Pass 營運稀土開採與處理設施。上周，美國國防部才宣布對 MP 投資 4 億美元，協助其擴充磁鐵產能、穩定軍工與科技應用所需關鍵材料供應。該投資案亦獲得摩根大通與高盛合計 10 億美元融資支持，用於新廠建設。
雙方也將合作在 Mountain Pass 建立稀土回收系統，藉由回收蘋果產品中的稀土材料，重新投入供應鏈，並研發新型磁鐵材料與先進加工技術，提升磁性表現與製程效率。蘋果執行長庫克表示：「稀土材料是先進科技不可或缺的元素，這項合作將強化美國對關鍵資源的掌握能力。」
長期以來，中國掌握全球絕大多數稀土磁鐵供應，一直是美中貿易戰的戰略焦點。美國日前對中國商品加徵 145% 關稅後，北京隨即祭出反制，幾乎中斷稀土出口，引發全球供應鏈連鎖反應，包括福特與鈴木暫停部分生產，馬斯克也坦言稀土短缺已衝擊其機器人業務。
不過，近幾周中美雙方似乎已展開降溫行動。據報導，中國同意恢復部分稀土出口，美方則暫緩部分科技產品的出口限制，包括來自輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 的半導體元件。然而，美國政府仍積極部署「去中國化」稀土供應鏈，本次蘋果與 MP 的合作正是最新具體進展之一。
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