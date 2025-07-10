Fed會議紀錄曝分歧：多數官員支持降息 但幅度看法不一

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-07-10 02:59

‌



聯準會 (Fed) 周三 (9 日) 公布 6 月 17 日至 18 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，多數官員認為今年應該降息，但對降息幅度和時機存在分歧。此外，對於關稅引發的通膨壓力與勞動市場疲軟跡象之間也面臨兩難。

Fed會議紀錄顯示官員對降息時機和幅度存在分歧。(圖:Shutterstock)

會議紀錄基本反映了決策官員的觀望立場，6 月會議所有成員一致投票維持基準利率在 4.25% 至 4.5% 區間，該水準自 2024 年 12 月以來維持不變。

‌



不過，會議紀錄也顯示官員們對未來政策方向的分歧日益擴大。

降息時機與幅度存分歧

會議紀錄顯示，19 位官員中有 10 位預期年底前至少降息兩次，7 位預期不降息，2 位預期降息一次。

多數官員認為今年適度降息是合適的做法，因為關稅引發的通膨壓力可能只是「暫時且溫和」，加上經濟成長和就業恐將走弱。

但官員們對降息幅度和時機看法分歧。部分鷹派官員認為最快本月就可降息，但也有人主張今年不宜貿然降息。如，Fed 理事鮑曼（Michelle Bowman）和華勒（Christopher Waller）曾公開表示，若通膨持續受控，他們可能在 7 月底 Fed 會議支持降息。

另有官員認為，目前隔夜資金利率已接近中性，未來降息空間有限。這些官員強調，在經濟仍具韌性、通膨高於 2% 目標的情況下，應審慎看待降息政策。

川普施壓降息引關注

近期，美國總統川普也不斷加大對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的施壓，要求他立刻開始降息，甚至要求他辭職。

但鮑爾多次表示，在制定貨幣政策時不會屈服於政治壓力。他堅持在經濟強勁且通膨前景不明的情況下，Fed 有條件維持利率不變，直到獲得更多資訊。

會議紀錄反映出這種謹慎立場。文件指出：「與會者同意，儘管對通膨和經濟前景的不確定性已減少，但在調整貨幣政策時採取謹慎態度仍屬適當。」

Fed 官員認為目前經濟成長穩健、失業率維持低檔，整體經濟穩定為他們提供了耐心觀望的空間。

關稅政策增添 Fed 決策難度

官員們擔心，若關稅引發通膨上升而就業市場同時走弱，Fed 將「面臨艱難抉擇」，屆時需要權衡哪個目標偏離得更嚴重。

川普自 4 月宣布關稅後，持續與貿易夥伴談判，關稅政策幾乎天天在變。

目前數據顯示，關稅尚未大幅推升物價，5 月消費者物價指數僅上漲 0.1%，民調也顯示民眾對通膨的擔憂正在減少，但僅有少數 Fed 官員認為關稅只會造成一次性漲價，多數人則擔心可能產生持久的通膨效應。

會議紀錄指出，如果貿易協議快速達成或企業順利調整供應鏈，關稅對通膨的影響可能有限。但川普同時推動稅收、移民和監管政策改革，這些都讓經濟前景更加不確定，增加 Fed 決策複雜度。

勞動市場展現複雜性

勞動市場數據呈現複雜局面。雖然 6 月新增 14.7 萬就業人數，高於市場預期的 11 萬，失業率也意外降至 4.1%，但就業增長速度較前期明顯放緩。

同時，消費支出疲軟跡象明顯。個人支出 5 月下降 0.1%，零售銷售大跌 0.9%，顯示民眾消費意願轉趨保守。